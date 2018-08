Corona interviene sul caso ‘Emma lesbica’: le parole sulla Marrone

Corona interviene sul caso ‘Emma lesbica’: le parole di Fabrizio dopo lo sfogo della Marrone sul settimanale ‘Io spio’ di cui l’ex re dei paparazzi è stato testimonial

“Emma lesbica? Tutta la verità”. Con questo titolo il settimanale ‘Io Spio‘ ha scatenato l’ira di Emma Marrone che nelle scorse ore ha pubblicato sui social un durissimo post contro il magazine. A stretto giro, sul caso, è arrivato anche l’intervento di Fabrizio Corona che con la rivista ha collaborato in qualità di testimonial. Ma se qualcuno ha creduto che l’ex re dei paparazzi potesse sostenere il sopracitato giornale, si dovrà ricredere. Le sue parole, infatti, sono pro Emma, senza se e senza ma: “Ho collaborato con la rivista suddetta come testimonial. Non mi occupo né dei contenuti né delle copertine. Dinanzi a una cosa del genere posso solo prendere le distanze e dire che mi dispiace molto, pur non avendone responsabilità. Ciò che è scritto appartiene al Medioevo. La risposta di Emma sarebbe stata la mia risposta”.

La rabbia di Emma Marrone: la cantante a gamba tesa sulla rivista

“Emma lesbica? tutta la verità! Adesso ve la dico io la verità – esordisce Emma nel suo post sfogo su Instagram – . La verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che questo paese sta tornando nel Medioevo”. La cantante è un fiume in piena ed è in prima linea a combattere le discriminazioni che, secondo lei, stanno tornando a essere un problema: “Con questo titolo da quattro soldi frutto di un ‘giornalismo’ alla deriva non state ferendo me, che ho le spalle larghe e le vostre ca…te me le metto in tasca da 10 anni. Con questo titolo avete offeso la vostra dignità in primis e poi quella degli altri”. Emma è battagliera più che mai e non lesina parole dure: “Con questo titolo avete evidenziato il marciume di questa società ipocrita e razzista. Non aggiungo altro perché vi commentate da soli”.

Corona e Emma: uniti contro il “Medioevo”

Infine la cantante chiosa: “Sentitevi liberi sempre e senza nessuna riserva di vivere la vostra vita, i vostri sentimenti e la vostra libertà. Viva l’amore senza pregiudizio. Con i vostri giornali accendiamo il fuoco dell’amore.

E adesso andate a guardarvi allo specchio e vergognatevi”. Parole che, come poc’anzi riportato, sono state sottoscritte e condivise da Fabrizio Corona nonostante la sua vicinanza lavorativa alla rivista ‘Io Spio’.