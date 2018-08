Emma Marrone lesbica? La cantante arrabbiata, intervengono Antonino e altri vip

Emma Marrone lesbica? L’articolo scatena l’ira della cantante

Sul settimanale Io Spio, un titolo riguardante la nota cantante Emma Marrone scatena l’ira della stessa. La rivista scrive: “Emma lesbica? Tutta la verità.” Con tanto di foto in bikini, Emma viene piazzata direttamente in copertina. Una rivelazione forte che provoca l’immediata reazione della pugliese. Su Instagram, infatti, Emma pubblica lo spazio a lei riservato sul giornale e si lascia andare ad uno sfogo infinito ed infuocato. “Emma lesbica? tutta la verità!” Adesso ve la dico io la verità. La verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che questo paese sta tornando nel medioevo.” E poi ancora continua: “Con questo titolo da quattro soldi frutto di un giornalismo alla deriva non state ferendo me che ho le spalle larghe e le vostre cazzate me le metto in tasca da 10 anni. Avete offeso la vostra dignità e quella degli altri.” Un trattamento che la cantante non accetta e, dunque, con carattere e determinazione sceglie di dire la sua.

Emma non ci sta e si difende dalle bugie

Aggiunge, infine, alla lunga didascalia postata sul social: “Non aggiungo altro perchè vi commentate da soli. Un bacio a tutti gli amici gay. Sentitevi liberi sempre e senza nessuna riserva di vivere la vostra vita, i vostri sentimenti e la vostra libertà.” Sfogo, questo, che ha attirato l’attenzione di tutto il web e degli stessi personaggi famosi, amici, e non, di Emma. A partire dallo storico amico della Marrone, Antonino Spadaccino che commenta: “Se io fossi etero ti sposerei domani.” E poi ancora, Alessandra Amoroso con il suo: “Evviva l’amore di ogni colore e sfumatura.” Marcello Sacchetta, ballerino di Amici, i cantanti Emis Killa, Noemi ed Enrico Nigiotti, il giornalista Gabriele Parpiglia, gli attori Giulio Berruti e Salvatore Esposito, Francesco Monte e Francesco Arca. Tutti sconvolti e indignati.

La cantante ottiene l’appoggio dei suoi colleghi

Un messaggio, quello di Emma che ottiene piena condivisione e l’appoggio di tutti i suoi colleghi della tv e di tutto il mondo dello spettacolo che, chi con una frase, chi con un cuore, fanno sentire ad Emma tutta la loro vicinanza e solidarietà.