Corona e Asia Argento, prime discussioni: il racconto di chi ha assistito ai litigi

Fabrizio Corona e Asia Argento: complicità, amore e primi litigi di coppia

Corona e Asia Argento stanno dimostrando, soprattutto a chi non credeva alla loro storia, di essere davvero intenzionati a coltivare il loro rapporto. I due stanno passando sempre più tempo insieme. L’ex fotografo ha addirittura presentato il figlio Carlos alla nuova fidanzata. Asia, dal canto suo, da quest’incontro ne è uscita entusiasta. La stessa ha dichiarato di trovare Carlos un ragazzo straordinario, intelligente e sensibile. Al di là della forte complicità e dell’amore sempre più profondo, però, pare che tra Fabrizio e Asia non siano mancate le prime discussioni. A svelare alcuni retroscena interessanti sulla loro vita di coppia, per la precisione, c’ha pensato oggi il settimanale Chi che, su Corona e Asia, ha provato a raccontare tutta la – sua – “verità”.

Fabrizio Corona e Asia Argento: “Litigi, momenti ‘no’ e sfoghi tra fidanzati”

Nell’ultimo numero di Chi la persona che scritto di Fabrizio Corona e Asia Argento “ha raccolto i momenti ‘no’ dell’uno e dell’altra, sfoghi, semplici sfoghi tra fidanzati”. L’aver assistito a tutto ciò, però, lo ha messo davanti ad una consapevolezza o, per meglio dire, alla “Verità“. Il rapporto tra Asia Argento e Fabrizio Corona? È fatto di “Affetto che oggi continua ad evolversi, di litigi e di immagini” è stato scritto. Lei, Asia, è voluta entrare a pieno nella vita di Corona e ha voluto conoscere tutti i “Luoghi segreti di Fabrizio” (come i suoi ristoranti preferiti o la palestra dove si allena tutti i giorni). L’attrice, inoltre, ha partecipato alle riunioni in ufficio di lui, lo ha seguito nei suoi incontri di lavoro e, ovviamente, c’è stata subito quando Corona gli ha presentato il figlio.

Asia Argento conosce il figlio di Fabrizio Corona: la reazione di Nina Moric

Le parole spese da Asia Argento nei confronti di Carlos Maria hanno letteralmente conquistato il cuore di Nina Moric. Quest’ultima, proprio ieri sera, dopo la pubblicazione dell’intervista rilasciata da Asia a Chi, ha voluto far arrivare la sua gratitudine alla nuova fiamma di Fabrizio, mandandole un messaggio sui social che non è certo passato inosservato.