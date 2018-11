Nina Moric spiazza: il gesto inaspettato nei confronti di Asia Argento

Nina Moric sorprende tutti: la dedica ad Asia Argento sui social

Tra Nina Moric e le fidanzate che nel corso degli anni sono state accanto a Fabrizio Corona non è sempre corso buon sangue. L’ultima conquista dell’ex marito, però, pare piacere alla bellissima modella croata. Come facciamo a saperlo? Sui social Nina Moric ha appena pubblicato una foto tramite Instagram stories dove ha taggato Asia Argento,accompagnando tutto con una faccina sorridente, un cuore e una canzone (Golden Slumbers, dei Beatles). Qualcosa ci dice che, quasi sicuramente, a fare breccia nel cuore di Nina sono state le belle parole spese da Asia su Chi nei confronti di Carlos Maria, conosciuto in queste sere durante una cena organizzata da papà Fabrizio.

Fabrizio Corona presenta il figlio ad Asia Argento, la storia si fa sempre più seria: Carlos Maria conquista l’attrice

Che le cose tra Fabrizio Corona e Asia Argento si stiano facendo sempre più serie lo si evince dal modo in cui gli stessi hanno più volte parlato del loro legame. Di recente, come già accennato sopra, l’ex re dei paparazzi ha addirittura fatto conoscere pure il figlio Carlos alla nuova compagna, permettendo quindi alla loro relazione di salire ad un livello successivo. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, in merito a quest’incontro, Asia Argento ha dichiarato: “Carlos è uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto. Ha una testa formidabile e un gran cuore”.

Asia Argento conosce Carlos Maria, il commento di Fabrizio Corona: “Stiamo bene”

Fabrizio Corona, in barba agli scettici, ha deciso di non badare alle male lingue che continuano ad insinuare che tra lui ed Asia Argento sia in realtà tutta una messa in scena. “Con Asia stiamo bene” ha ribadito ancora una volta a Chi “Non siamo due ragazzini, c’è poco da aggiungere e nulla da giustificare” .