Asia Argento ha conosciuto il figlio di Fabrizio Corona: “È straordinario”

Fabrizio Corona news: il figlio Carlos ha incontrato Asia Argento

Si fa sempre più seria la storia d’amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona. L’attrice e regista ha conosciuto una persona importante nella vita dell’ex re dei paparazzi: il figlio Carlos. Come racconta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 21 novembre, l’incontro è avvenuto in un ristorante di Milano specializzato in cucina argentina. La serata si è svolta in un clima davvero sereno e piacevole. Asia e Carlos hanno chiacchierato a lungo, anche da soli, di filosofia, di scuola, di progetti di vita… Insomma, tra i due si è subito instaurato un ottimo feeling. E la figlia di Dario Argento lo ha ribadito nelle dichiarazioni rilasciate alla rivista di Alfonso Signorini: “Carlos è uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto. Ha una testa formidabile e un gran cuore”.

Fabrizio Corona pazzo della nuova fidanzata Asia Argento

“Con Asia stiamo bene. Non siamo due ragazzini, c’è poco da aggiungere e nulla da giustificare”, ha invece detto Fabrizio Corona, felice di stare accanto ad una persona speciale come l’Argento. Al momento l’ex fidanzato di Silvia Provvedi non ha ancora conosciuto i figli della nuova compagna. Asia Argento è madre di Anna Lou, adolescente avuta dall’ex Morgan, e di Nicola, bambino avuto dal regista Michele Civetta. Asia Argento ha avuto modo di incontrare Carlos, il figlio sedicenne che Corona ha avuto dall’ex moglie Nina Moric, durante un lungo fine settimana trascorso a casa di Fabrizio

Asia Argento: fine settimana a casa di Fabrizio Corona

La 44enne si è concessa una vacanza lontana da Roma, città dove vive e lavora, per approfondire la storia col suo nuovo compagno. Nel frattempo Corona ha fatto una promessa importante ad Asia: quella di convincere la madre Daria Nicolodi a cambiare idea sul loro rapporto.