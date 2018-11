Corona, promessa ad Asia Argento: “Convincerò tua madre, non ti farò soffrire”

Fabrizio Corona fa sul serio, arriva l’appello per la mamma di Asia Argento

Fabrizio Corona attraverso la rivista Gente decide di fare un appello alla mamma di Asia Argento, Daria Nicolodi. Quest’ultima, nelle ultime settimane, ha fatto sapere di essere fortemente contraria a questa relazione. La donna si è espressa con il suo account di Twitter, dando vita a una guerra social con la sua stessa figlia. Al contrario, il padre di Asia sembra essere felice per lei. Infatti, Dario Argento ha fatto sapere di essere contento di vedere finalmente sua figlia sorridere, accettando così la relazione con Fabrizio. L’ex re dei paparazzi confessa che vedrà molto presto il padre di Asia a Roma. Una storia la loro che sta facendo molto gossip. Proprio per tale motivo, le persone vicine all’attrice sono molto preoccupate. Tra queste vi è anche la Nicolodi, la quale è assolutamente contraria alla scelta della figlia di stare insieme a Corona. L’ex re dei paparazzi decide di far felice la sua nuova fiamma, facendole una promessa importante: “Convincerò tua madre”. La storia si fa seria, tanto che Fabrizio ha già fatto conoscere ad Asia suo figlio e l’ex moglie Nina Moric.

Corona pronto a conquistare la mamma di Asia Argento: “Le dimostrerò che non sono l’uomo che si dice che io sia”

“Ad Asia vorrei dire che convincerò sua madre che non sono l’uomo che si dice che io sia: se mai sono stato maledetto, non lo sono più.” Così, Corona decide di fare un appello ufficiale per la mamma di Asia Argento. L’ex re dei paparazzi pare sia disposto a tutto pur di far vivere con serenità questa relazione all’attrice. Una storia nata in pochissimo tempo. Le loro foto compaiono ormai su tutte le copertine dei giornali. L’Argento si è dovuta ricredere su Fabrizio. Lei stessa ha rivelato che Corona non era come se lo aspettava. L’ha definito come una persona dolce e sensibile. “Anche Asia non immaginava che io fossi come sono e invece..”, confessa Fabrizio alla rivista, parlando delle accuse di Daria. “Se la mamma di Asia mi incontrasse io so che si innamorerebbe di me, come tutte le donne. Lo sento dentro: sono il figlio che non ha mai avuto”, conclude Corona.

Fabrizio Corona e Asia Argento: “La nostra non è una pagliacciata, lei ha paura”

“La nostra non è una storiella, non è una pagliacciata. La viviamo in modo semplice, la prendiamo come viene perché siamo agli inizi.” Fabrizio ammette che la loro è una storia molto seria. Non si tratta, dunque, di una storiella così. Sembra proprio che Corona e l’attrice si siano trovati, in un periodo difficile per entrambi. Ma lei, come rivela lo stesso ex re dei paparazzi, “ha paura di ricevere un’altra fregatura”. Ed ecco che Fabrizio le fa una promessa molto importante: “Ma non la farò soffrire. Sono molto preso da lei.”