Corinne Clery pronta a fare pace con il figlio Alexandre

Corinne Clery è tornata in tv, ospite di Verissimo insieme all’ex nemica, oggi grande amica, Serena Grandi. Con Silvia Toffanin la 71enne ha parlato a lungo: dai suoi esordi nel mondo del cinema all’arrivo in Italia, senza dimenticare il grande amore per il marito Beppe Ercole, scomparso nel 1998. Non solo: da qualche anno c’è un problema che attanaglia la Clery: la lite con il suo unico figlio Alexandre, avuto dal primo marito Hubert Wayaffe.

Corinne Clery ha ammesso a Verissimo che oggi non è più arrabbiata con il suo erede e che non soffre più per il motivo che l’ha portata ad allontanarsi da Alexandre. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi spiegato che sono stati fatti dei passi avanti nell’ultimo periodo anche se cinque anni di astio sono duri da digerire.

Corinne Clery ha inoltre confidato di aver capito che pure lei ha fatto degli errori e che la colpa non è solo ed esclusivamente di Alexandre, che l’ha reso nonna di tre nipoti con le quali va molto d’accordo. Serena Grandi ha assicurato che sicuramente Corinne e il figlio si ritroveranno e non toccherà attendere troppo per vederli di nuovo insieme.

Perché Corinne Clery ha litigato con il figlio Alexandre

Corinne Clery ha svelato solo velatamente i motivi che l’hanno allontanata dal figlio Alexandre, che non lavora nel mondo dello spettacolo come la madre. L’attrice francese ha parlato di storie di soldi e di case che l’hanno fatta soffrire parecchio. Il primo anno dopo il litigio la Clery è stata molto male anche fisicamente: la faccia e il collo si gonfiavano improvvisamente e Corinne è stata costretta ad utilizzare del cortisone.

In più pare che la scelta di andare a vivere in campagna abbia in qualche modo influito sul rapporto con Alexandre, che è peggiorato di giorno in giorno fino a spezzarsi del tutto. Corinne ha trovato un grande sostegno in Serena Grandi e in Edoardo Ercole, figlio del defunto Beppe. La relazione con il giovane Angelo Costabile è invece definitivamente naufragata.