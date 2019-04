Corinne Cléry non ha ancora fatto pace con il figlio Alexandre

Corinne Cléry ha litigato con Alexandre, il suo unico figlio

Corinne Cléry non ha ancora ricucito il rapporto con il suo unico figlio, Alexandre, nato dal primo matrimonio con l’attore francese Hubert Wayaffe. A distanza di mesi dalla rivelazione fatta a Vieni da me di Caterina Balivo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha chiarito a Verissimo che non è riuscita a riconciliarsi con Alexandre, che oggi ha 50 anni. Non è la prima volta che madre e figlio vivono dei momenti di separazione ma in passato sono sempre riusciti a riallacciare i rapporti. Questa volta la situazione sembra più complicata, tanto che Corinne ha ammesso a Silvia Toffanin che non sa se riuscirà a dimenticare e ad andare avanti questa volta.

Le parole di Corinne Cléry a Verissimo

“Non so se questa volta finirà bene… vedremo. Anche questo fa parte della vita. Non sono perfetta ma sono sempre onesta nei miei sentimenti”, ha dichiarato Corinne Cléry a Verissimo. Nonostante il litigio con Alexandre, Corinne riesce a vedere le sue nipotini. “Riesco a fare la nonna. Le mie nipotini sono ragazze per bene, mi diverto con loro. Non faccio discorsi pesanti in loro presenza. Le nonne devono fare le sceme, devono far divertire”, ha puntualizzato l’ex rivale di Serena Grandi.

Perché Corinne Cléry ha litigato col figlio

Corinne e il figlio hanno litigato ben due anni fa, dopo che la Cléry ha lasciato Roma per andare a vivere in campagna. Alexandre ha cominciato a preoccuparsi della madre e da lì sono iniziate una serie di discussioni che hanno portato i due a spezzare il loro legame.