Corinne Cléry e il figlio: “Non abbiamo rapporti da due anni e non mi manca”

Corinne Cléry figlio Alexandre: la confessione dell’attrice a Vieni da me di Caterina Balivo

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Corinne Cléry ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. Da due anni e mezzo non vede e non sente l’unico figlio Alexandre, nato dal primo matrimonio con l’attore francese Hubert Wayaffe. Corinne, dopo aver accolto il figlio in casa in seguito alla separazione della sua compagna, ha avuto un litigio con Alexandre che si è rivelato irrecuperabile. E nella faccenda non è riuscito a fare nulla neppure Angelo Costabile, l’ultimo fidanzato con il quale la Cléry ha trascorso gli ultimi otto anni. “Ormai sono due anni e mezzo che non vedo e non sento Alexandre. E devo dire che non mi manca, ho sofferto troppo”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, lasciando tutti sbigottiti a partire dalla conduttrice Rai. Ma perché Corinne e Alexandre sono arrivati ai ferri forti?

Perché Corinne Cléry e il figlio non si parlano più

Corinne Cléry e il figlio hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Quando la parigina ha lasciato Roma per andare a vivere in campagna, Alexandre non l’ha presa bene. “Voleva essere il mio padrone, nel senso che si preoccupava per me e decideva per me. Mi ha soffocata, poi sono successe un po’ di cose bruttine e ho dovuto dirgli: ‘Guarda ognuno ha la sua vita’. Sono stati dieci mesi terribili, ma il giorno che ho capito che avevo una malattia e che dovevo salvarmi c’è stata una reazione antipatica da parte di Alexandre”, ha raccontato la donna. “Mi sono fatta degli esami di coscienza, non sono perfetta. Credo di aver dato l’amore, il divertimento, le coccole, i viaggi. Forse ho sbagliato, capita ma non ho fatto niente di male e probabilmente lui ha una sofferenza atavica per il papà che è stato poco presente”, ha ammesso la Cléry.

Corinne Cléry nonna: ottimo rapporto con le nipotine

Se con il figlio c’è una situazione complicata, diverso è il rapporto con le figlie di Alexandre, le nipotine di Corinne. Le due sono ormai delle giovani adulte e nel tempo hanno instaurato un ottimo legame con la Cléry. “Le vedo e le sento spesso, sono orgogliosa di loro”, ha precisato l’attrice. Che è di recente tornata single: ha infatti deciso di lasciare Angelo dopo quasi dieci anni insieme. Nonostante questa scelta, i due sono ancora in contatto e sono grandi amici. “Se fossi stata più giovane avrei sposato Angelo”, ha chiarito Corinne, che in passato è stata sposata tre volte.