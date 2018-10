Angelo Costabile a Pomeriggio 5: le nuove dichiarazioni dell’ex fidanzato di Corinne Cléry

Dopo l’annuncio di Corinne Cléry a Storie Italiane, Angelo Costabile è intervenuto a Pomeriggio 5 per parlare della rottura con l’attrice francese. Una rottura voluta dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, visto che l’uomo è ancora innamorato di Corinne. Tanto che un ritorno di fiamma non è da escludere, anche se Angelo preferisce non insistere troppo con la sua ex compagna. “Senza di lei non sto bene”, ha ammesso Angelo a Barbara d’Urso. Costabile è stato lasciato con un messaggio nel quale la Cléry lo invitava a chiudere la loro relazione, nata nel 2010 dopo la morte di Beppe Ercole, marito della donna.

Angelo Costabile è ancora innamorato di Corinne Cléry

“Quando mi ha mandato il messaggio d’addio ho aspettato dieci giorni prima di richiamarla. La nostra è una situazione complicata. Io la amo ancora, vorrei stare con lei ma lei non mi vuole. Corinne è stata l’unica donna per la quale ho provato le farfalline nello stomaco”, ha confidato Angelo Costabile a Pomeriggio 5. “Ci sentiamo tutti i giorni, più di prima ma non voglio insistere”, ha aggiunto l’ex fidanzato della Cléry.

Perché Corinne Cléry ha lasciato Angelo Costabile

Come spiegato ad Eleonora Daniele, Corinne Cléry ha mollato Angelo perché vuole garantirgli un futuro lontano da lei, più grande di ben 20 anni. “Se Angelo avesse avuto più di 40 anni sarebbe stato diverso. Ma lo voglio lasciar libero, il nostro amore si è trasformato in altro. Lui su di me può sempre contare”, ha chiarito.