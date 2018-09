Corinne Cléry ha lasciato il fidanzato Angelo: “Non lo amo più”

Corinne Cléry e il fidanzato Angelo Costabile non stanno più insieme

È finita dopo otto anni la storia d’amore tra Corinne Cléry e il fidanzato Angelo Costabile. L’attrice francese, che nel 2017 è stata protagonista del Grande Fratello Vip, ha deciso di chiudere la relazione con il compagno più giovane. Il motivo? La scelta di regalare ad Angelo una vita diversa, visto che l’uomo ha appena 40 anni mentre la Cléry ne ha 68. “Io ho amato Angelo, gli voglio ancora molto bene ma non sento più l’amore di una volta. Lui ha 40 anni e deve andare avanti senza di me anche se saremo legati a vita”, ha detto Corinne a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele. “Anche se ci siamo lasciati, ci sentiamo tutti i i giorni, siamo rimasti in contatto. Ci saremo sempre l’uno per l’altro”, ha aggiunto la donna, che ha poi ricevuto in studio una sorpresa proprio da Angelo.

Corinne Cléry e Angelo Costabile a Storie Italiane: per sempre amici

“Se Angelo avesse avuto più di 40 anni sarebbe stato diverso. Ma lo voglio lasciar libero, il nostro amore si è trasformato in altro. Lui su di me può sempre contare”, ha puntualizzato Corinne Cléry. Che ora non vuole avere più altre relazioni amorose: “Non ho un altro uomo e non ne voglio sentir parlare. Sono stata impegnata per tutta la mia vita. Ora voglio avere tempo per me, per dedicarmi a me stessa, alle mie nipotine”. Costabile, seppur amareggiato, ha accetto la decisione della sua ormai ex fidanzata. Ma ribadito in diretta tv: “Ci sarò sempre per lei, è il mio amore”. “È un amore che è diventato altro, va bene così. Anche se quando lo vedrò con un’altra non sarà facile ma mi assumo le mie responsabilità”, ha detto poi Corinne.

Corinne Cléry ha conosciuto Angelo dopo la morte del marito Beppe Ercole

La storia tra Corinne Cléry e Angelo Costabile è nata dopo la morte di Beppe Ercole, l’ex marito della star che qualche anno prima era stato legato a Serena Grandi. Superare quella perdita non è stato facile e Corinne è stata aiutata proprio da Angelo, che è rimasto al suo fianco per otto lunghi anni. I due hanno pure condiviso la partecipazione a Pechino Express nel 2013.