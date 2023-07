Conferenza Palinsesti Rai surreale: offese a Berlinguer e Corona

Svelati ufficialmente i palinsesti Rai 2023/2024. La Tv di Stato, dal Centro di Produzione di Napoli e innanzi ai vertici dell’Azienda (naturalmente presenti la Presidente Marinella Soldi e l’AD Roberto Sergio), ha presentato i programmi della prossima stagione tra conferme, novità e trasmissioni sforbiciate. Pronti via e ha preso la parola Vincenzo De Luca, governatore della Campania. Subito fuochi d’artificio:

“Ho una doglianza, Berlinguer se ne è andata dalla Rai: peccato, non vedremo più quel troglodita che era sempre in trasmissione, quel nehanderthal di Corona, che si vestiva come un pecoraio afghano. Io sto male a pensare di non vedere più quell’esempio di eleganza. Avete tirato questa sola a Mediaset”

Un De Luca come al solito oltre le righe. Dopo 34 anni di attività in Rai, chiaramente l’addio di Bianca Berlinguer in questi giorni ha fatto parlare, così come quello di Fabio Fazio nelle scorse settimane e quello recentissimo di Barbara d’Urso a Mediaset. Il passaggio dell’ormai ex volto di Cartabianca sulle reti di Cologno Monzese ha rappresentato una grande sorpresa, ma anche qualche polemica con il suo commento su Matteo Renzi.

E durante la conferenza stampa dedicata ai nuovi palinsesti Rai della prossima stagione televisiva 2023/2024 non può non essere citata la Berlinguer. Vincenzo De Luca dà inizio al suo discorso facendo notare che la Rai rappresenta oggi una grande aziende, al di là delle questioni politiche, che rappresenta “la ricchezza e l’ossatura del nostro Paese”.

Per questo motivo, è necessario per l’azienda fare un ulteriore salto di qualità. Sono tempi difficili, in particolare per le nuove generazioni, fa notare De Luca, e la Rai ha una grande responsabilità in tutto questo. Ricorda così i successi ottenuti con una collaborazione molto intensa, quelli legati a L’Amica Geniale, Pizzofalcone e Avvocati d’insuccesso.

Attualmente si sta lavorando a una zona dedicata all’audiovisivo nell’area di Bagnoli. Ma De Luca chiede oggi chiede un intervento importante per rinnovare il Centro di Produzione. In particolare, il politico ritiene che sia necessario concretizzare al più presto “per evitare che si volatizzino le risorse”.

Fino a qualche fa sembrava necessario lo smantellamento della Rai di Napoli, mentre ora pare ormai certo che ci sia la volontà di fortificare. Ed è a questo punto del suo discorso che De Luca si lascia andare al suo velenoso attacco a Bianca Berlinguer e Mauro Corona.