Berlinguer arriva a Mediaset, subito guai: chi l’ha querelata

L’addio di Bianca Berlinguer alla Rai, dopo 34 anni, per approdare alla corte di Mediaset è stata una delle notizie più sorprendenti degli ultimi giorni. L’ex conduttrice di Cartabianca ha parlato della scelta compiuta all’interno di due interviste pubblicate rispettivamente su Fatto Quotidiano e Stampa.

Le parole di Bianca Berlinguer su Pier Silvio Berlusconi e Mediaset

Nel giornale di Marco Travaglio, Bianca Berlinguer ha voluto ringraziare Pier Silvio Berlusconi per averla presentata in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. “Ho fiducia delle garanzie che mi ha dato” ha ribadito la figlia di Enrico Berlinguer. Il programma che Bianca andrà a condurre non sarà differente da quello timonato su Rai 3, spiegando di aver ottenuto rassicurazioni da Mediaset.

Bianca ha speso due parole per approfondire il suo pensiero su Pier Silvio. Al quotidiano torinese ha confessato di essersi sentita più volte al telefono con l’ad Mediaset, arrivando a definirlo come “molto concentrato sulle sorti dell’azienda, attento ai dettagli e sinceramente interessato a dare un segnale di innovazione“.

Le polemiche Rai: parla Bianca Berlinguer

Non è mancato lo spazio per parlare delle recenti polemiche che hanno riguardato l’ultima parte dell’avventura Rai di Bianca Berlinguer, che ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Si è affrontata la battaglia per tenersi Mauro Corona e Alessandro Orsini, ma anche le mancate promesse “rispetto al ruolo e allo spazio affidati dalla Rai alla mia trasmissione“. Infine, la situazione in cui lei andava in onda il martedì sera, mentre su La7 venivano ospitati volti della televisione di stato. Berlinguer ha, infine, negato contrasti con Francesca Fagnani e Marco Damilano.

Lo scontro con Matteo Renzi e la querela: cosa è successo

Il tema più scottante dell’intervista è stato, indubbiamente, lo scontro con Matteo Renzi. Berlinguer è tornata indietro con la memoria, rievocando il periodo in cui l’attuale leader di Italia Viva ricopriva la carica di Presidente del Consiglio. “Quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorno. Uno contro i 5 Stelle e un altro contro Bersani. Vedo che oggi il suo giornale attacca me e altri perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi” ha sostenuto Bianca durante l’intervista al Fatto Quotidiano.

Le sue parole non sono passate inosservate a Matteo Renzi, che ha comunicato la volontà di querelarla, attraverso una nota ufficiale del suo partito. Lo scontro tra i due, d’altronde, aveva raggiunto l’apice nel momento in cui Berlinguer venne messa da parte come direttrice del Tg3, per poi trovare spazio a Cartabianca. Per Bianca, però, è giunto il tempo di lasciare la conduzione del talk di Rai 3, abbracciando quella nuova avventura a Mediaset che ha scelto di intraprendere.