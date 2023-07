Berlinguer è fuori dalla Rai: il caso spiegato bene, tutte le tappe

Rai Tre ‘fortino’ della sinistra non esiste più, si è smaterializzato in poche settimane. Anche Bianca Berlinguer se ne va, lasciando la Tv pubblica dopo 34 anni. Dopo l’addio di Lucia Annunziata e quello di Fabio Fazio, il suo, altrettanto rumoroso, altrettanto controverso, altrettanto sofferto. Nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni sia da direttore sia da conduttrice di Cartabianca. Andrà a Mediaset (atteso a breve l’annuncio ufficiale da Cologno Monzese). Ha ceduto al corteggiamento serrato del Biscione (pare che Pier Silvio Berlusconi abbia fatto una trattativa segretissima e guidata in prima persona, ma su questo punto ci torneremo dopo).

Perché Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai, sbarcherà a Stasera Italia

In una nota la Rai ha spiegato che la giornalista “ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento”, ricevendo il ringraziamento della Rai che “le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale”.

Si è capito nella mattina del 3 luglio che lo strappo tra la conduttrice e la Rai era ormai insanabile. A renderlo noto il nuovo Amministratore delegato di Viale Mazzini, Roberto Sergio: “Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto”, aveva detto il dirigente aggiungendo che “rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3“.

La decisione di Bianca è arrivata a stretto giro: “Lascio”. Ma perché si è arrivati a un simile epilogo? Cosa ha spinto la Berlinguer ad accettare l’offerta di Mediaset? Stipendio più alto? Più budget per il programma? Anche questi sono due elementi che senza dubbio possono avere influito, ma c’è dell’altro, un qualcosa di più viscerale. Ma si proceda con ordine.

Stando alle indiscrezioni, con Mediaset, la giornalista dovrebbe firmare un contratto pluriennale che le assicurerebbe il posto fino alla pensione (tre anni), un compenso più alto rispetto ai 240 mila euro della Rai (l’azienda non può permettersi di più) e una striscia quotidiana con budget maggiormente corposo rispetto a quello avuto a Cartabianca. Secondo il Corriere della Sera la Berlinguer prenderà il posto lasciato libero da Barbara Palombelli a Stasera Italia, il talk politico che va onda dal lunedì al venerdì in access prime time su Rete Quattro (la fascia oraria che parte alle 20.30, subito dopo i principali tg).

Quindi se ne è andata per una questione economica? Principalmente no. Il punto è un altro, più sotterraneo. Berlinguer, come Fazio e Lucia Annunziata, con l’avvento della nuova dirigenza, quella che sta per forgiare la cosiddetta “Tele Meloni”, non si è più sentita a proprio agio. Ed è per questo che è nata l’idea di lasciare; è come se la casa in cui ha dimorato per anni, cioè la Rai, non la sentisse più familiare. Mediaset, odorata la crepa, si è subito inserita ed ha messo a segno il colpaccio.

Berlinguer e la trattativa segreta con Pier Silvio Berlusconi

TvBlog ha rivelato che la trattativa con Bianca Berlinguer è stata fatta direttamente dall’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi. Il portale esperto di retroscena tv ha raccontato che si dice che il corteggiamento del numero uno del Biscione alla giornalista sia stato segretissimo. Persino i dirigenti dell’azienda di Cologno Monzese non avrebbero saputo alcunché , se non a trattativa chiusa. Una volta chiuso l’accordo, alla Rai sono rimasti con le armi spuntate.

La controfferta Rai rifiutata dalla giornalista

I vertici Rai, pur essendo a conoscenza dei mal di pancia della giornalista, probabilmente non credevano a un simile epilogo. Quando però hanno iniziato a comprendere che la Berlinguer stava facendo sul serio, hanno organizzato una controfferta alla conduttrice promettendole un budget maggiore per confezionare la prossima stagione di Cartabianca. Ma ormai Mediaset aveva il coltello dalla parte del manico, con Bianca che aveva preso la propria decisione. Così è finita la favola professionale durata 34 anni.