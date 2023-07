Mediaset, valzer Merlino-Berlinguer: così la d’Urso è stata fatta fuori

Negli ultimi giorni si è discusso del possibile passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset. Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice di Cartabianca abbia ricevuto un’offerta dall’emittente milanese, che le avrebbe proposto una prima serata su Rete 4. La sua posizione, inoltre, vacillerebbe anche in virtù del presunto mal di pancia manifestato per la concorrenza di Rai 1 e Rai 2, sebbene propongano prime serate di diverso genere.

Le parole dell’ad Roberto Sergio aumentano le incertezze

A rendere più incerto il destino della conduttrice a Viale Mazzini, ci ha pensato l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, con parole che non danno sicurezza alcuna:

“La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto. Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai 3“.

Stando al retroscena riportato da TvBlog, il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset sarebbe cosa fatta. Probabilmente, si avrà a breve l’ufficialità, vista la presentazione dei nuovi palinsesti alla Mediaset Night fissata al 4 luglio. Sebbene manchi conferma, pare che, come accennato in precedenza, a Bianca Berlinguer spetterà una prima serata su Rete 4. A farle spazio sarebbe Mario Giordano, trasferendo il suo Fuori dal coro a mercoledì o alla domenica.

Girandola Merlino-D’Urso-Berlinguer: cosa succede

Nei palinsesti già preparati, tuttavia, il mercoledì sembrava fosse stato assegnato a Myrta Merlino. L’arrivo di Berlinguer l’avrebbe dirottata a Pomeriggio 5, con conseguente addio anticipato di Barbara D’Urso. A Mediaset, Berlinguer condurrebbe un programma con budget adeguato per gli ospiti e ampia libertà editoriale.

Il probabile addio di Bianca Berlinguer lascia una casella scoperta nei prossimi palinsesti Rai. Viene da chiedersi chi potrebbe prendere il suo posto nella serata del martedì di Rai 3. Le ultime voci vedrebbero un possibile spostamento del programma di Nunzia De Girolamo dal lunedì (collocazione iniziale) al martedì, anticipando il programma di Salvo Sottile, la cui partenza era prevista per la prima parte del 2024. Non è da escludere un possibile scambio tra queste due trasmissioni, oppure, un approdo di Serena Bortone al martedì sera di Rai 3. L’ex conduttrice di Oggi è un altro giorno rinuncerebbe al timone de Le Parole, a cui sembrava inizialmente destinata.

Appare chiaro come il probabile (e inaspettato) addio di Bianca Berlinguer possa riaprire alcune incertezze nel palinsesto Rai. Vista la presentazione imminente delle prossime stagioni televisive, non sono da escludere dei colpi di scena. Toccherà prima a Mediaset, mentre la Rai farà la sua mossa venerdì 7 lugli0. Chissà se per quel giorno si avranno scenari più chiari.