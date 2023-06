Berlinguer, terremoto in Rai e offerta Mediaset: cosa sta accadendo

Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca su Rai 3, sarebbe al bivio tra Rai e Mediaset. Stando al retroscena riportato da TvBlog, l’emittente milanese avrebbe messo gli occhi su di lei. Berlinguer ha da poco concluso la stagione del programma informativo, riconfermato anche per l’anno prossimo.

Cartabianca riconfermato, ma Mediaset avanza un’offerta per Berlinguer

Sembrerebbe che la Rai non si sia limitata a confermare Cartabianca, ma anche a rafforzarlo, soprattutto nelle risorse a disposizione. Bianca Berlinguer avrebbe, inoltre, incontrato i vertici dell’emittente statale. Stando alle ultime voci, però, Mediaset avrebbe avanzato un’offerta alla conduttrice del programma di Rai 3 e pare le abbia proposto una prima serata su Rete 4. Non è chiaro se Bianca Berlinguer deciderà di accettare la corte di Mediaset o rimarrà in Rai, ma è probabile che una risposta definitiva sulla questione si avrà prima della presentazione ufficiale dei palinsesti.

La conferma di Cartabianca e il presunto incontro di Berlinguer con i vertici lascerebbero intendere che la Rai non sia intenzionata a penalizzare il programma di Rai 3. Sembrerebbe, tuttavia, che Bianca non gradisca la concorrenza delle altre due reti statali, ovvero Rai 1 e Rai 2. Mentre il primo canale tende a proporre prevalentemente fiction negli appuntamenti prime time, il secondo offre programmi come Belve e Boomerissima, quasi certi di riconferma anche per la prossima stagione.

Bianca Berlinguer infastidita dalla “concorrenza” di Rai 1 e Rai 2

Nonostante gli show sopra citati appartengono al genere di intrattenimento, venendo quindi seguiti da un target diverso da Cartabianca, sembrerebbe che la conduttrice di Rai 3 percepisca una concorrenza che poco gradirebbe. A livello di logiche organizzative, tuttavia, la Rai non contempla sovrapposizioni contemporanee di generi, quindi Cartabianca può tranquillamente andare in onda in contemporanea di Boomerissima o Belve, in quanto diverso dal genere di intrattenimento a cui appartengono questi ultimi.

Non è dato sapere, come accennato in precedenza, se Bianca Berlinguer deciderà di rimanere a Viale Mazzini o accetterà la proposta dell’emittente milanese. Il 4 e il 7 luglio saranno le date in cui Mediaset e Rai presenteranno rispettivamente i propri palinsesti. La conduttrice si trova ad un bivio e presto dovrà compiere una scelta: prima serata su Rete 4 o “competizione” con Belve e Boomerissima?