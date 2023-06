Rai, news: entra Ruggeri, tandem Marcuzzi-Fagnani e show sparito

La data di presentazione ufficiale dei palinsesti Rai è sempre più vicina, ma già nelle ultime settimane sono circolate interessanti voci su quella che sarà la stagione 2023/2024 di Viale Mazzini. I grandi interrogativi non riguarderebbero solo i conduttori, con alcuni ancora incerti sulla propria collocazione, ma anche alcuni programmi.

Il Cacciatore di Sogni: conferma o cancellazione?

Tra questi sembrerebbe esserci Il Cacciatore di Sogni. Come riportato da Davide Maggio, pare che il programma non sarà rinnovato. Le puntate condotte da Stefano Buttafuoco, in seconda serata su Rai 3, non troverebbero seguito. Con il sacrificio de Il Cacciatore di Sogni, tuttavia, la Rai perderebbe uno dei suoi due programmi inerenti al tema della disabilità, lasciando il compito esclusivamente a O Anche No. L’auspicio è che, nonostante il programma possa essere cancellato, non si perda di vista l’importanza del tema alla sua base, continuando a trattarlo.

Torna Belve su Rai 2: la staffetta di Fagnani e Marcuzzi

Le novità in casa Rai non sarebbero finite qui. Sembrerebbe, infatti, che Belve, noto programma di Francesca Fagnani, sia prossimo al ritorno su Rai 2. La collocazione sarebbe nuovamente in prima serata, dopo il Tg2 Post, a nemmeno nove mesi dal primo ciclo di puntate nella prestigiosa fascia oraria. La data di inizio della nuova stagione sembrerebbe essere il 26 settembre.

Nella stagione corrente, Belve ha ereditato la collocazione nel martedì da Boomerissima. Nella prossima stagione, invece, i ruoli sembrerebbero invertirsi. Al termine della nuova edizione del programma di Fagnani, partirà la seconda stagione del varietà timonato da Alessia Marcuzzi.

Nuovo nome in arrivo su Rai 2: ecco chi è

Rai 2, inoltre, vedrebbe un nuovo importante arrivo, volto a completare il tris di seconde serate autunnali. Enrico Ruggeri pare condurrà un nuovo show di intrattenimento, intitolato Gli Occhi del Musicista. Il noto cantante italiano tornerebbe sulla scena televisiva Rai nei panni di conduttore. Al di là dello speciale Musicultura, l’ultimo impegno di Ruggieri in televisione era stato Una storia da cantare, in prima serata su Rai 1.

Gli Occhi del Musicista verrà probabilmente collocato dopo Stasera C’è Cattelan e prima di Bar Stella, programmi quasi certi di riconferma. L’ultima novità di Rai 2 riguarderebbe le seconde serate di intrattenimento, che andrebbero a ridursi, passando da tre a due. I giorni di collocazione delle serate sarebbero il martedì e il mercoledì. In attesa della rivelazione ufficiale del palinsesto, sono molte le possibili novità in vista della prossima stagione Rai.