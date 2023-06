Palinsesti Rai: Marcuzzi slitta, gran rifiuto di Cattelan, ira Berlinguer

Proseguono le manovre in Rai in vista della prossima stagione tv: gli ultimi aggiornamenti sulle reti della Tv di Stato

In Rai continuano le manovre per sistemare i palinsesti in vista della prossima stagione televisiva in partenza a settembre. Dagospia ha rivelato diversi retroscena curiosi sul valzer delle trasmissioni e di alcuni conduttori. Uno riguarda Alessandro Cattelan, l’enfant prodige della tv italiana che doveva consacrarsi al pubblico generalista grazie allo sbarco nella Tv di Stato e invece, da quando ha messo piede in Rai, sta facendo non poca fatica. All’ex volto di Sky pare che sia stato chiesto di andare in onda la domenica sera su Rai2, in una slot in cui la concorrenza è tanta. “No, grazie”, la risposta del conduttore, secondo quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino.

Capitolo Alessia Marcuzzi, fresca dell’esperienza, ottima, a Italia Loves Romagna. Nella prossima stagione dovrebbe essere riconfermato il suo show su Rai Due, Boomerissima. La stessa conduttrice romana, in tempi non sospetti, ospite da Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno” aveva annunciato che Boomerissima avrebbe rivisto la luce a settembre. Ma così non sarà. Il suo show. rivela sempre Dagospia, sbarcherà sulla seconda rete per cinque o forse sei puntate da novembre.

Confermato anche Cartabianca (Rai Tre) di Bianca Berlinguer. La giornalista, però, sarebbe “inca**ata”, assicurano quelli che la conoscono bene. Motivo dei presunti mal di pancia? La conduttrice non si sentirebbe sostenuta nella Rai3 che, secondo Dagospia, si starebbe avvicinando per contenuti e linea a Rete4.

Berlinguer, riferisce ancora ‘Dago’, avrebbe lamentato anche una controprogrammazione interna molto forte sulle reti Rai, tra la fiction su Rai Uno ma anche “Belve” e “Boomerissima” su Rai Due. Secondo la giornalista si tratterebbe di programmi che la danneggerebbero perché visti dal “suo” stesso pubblico, essenzialmente femminile.

A ciò va aggiunto che si mormora che la Berlinguer non vedrebbe di buon occhio anche il piazzamento del nuovo talk di Nunzia De Girolamo. L’ex parlamentare andrà in onda il giorno prima di Cartabianca: avrebbe il timore che la collega le possa bruciare temi e ospiti. Non c’è in vista un addio da parte della giornalista, ma pare che il clima a Rai Tre non sia dei migliori.