Concorrenti Serale Amici, prima maglia assegnata: meccanismo e numero posti

Serale Amici, la prima ammessa quest’anno è Nyvinne Pinternagel

Mirella Nyvinne Pinternagel è la prima concorrente di Amici ammessa al Serale. Nyv? Sì, certo proprio lei. Non che avessimo dei dubbi ma che sarebbe stata ammessa così presto non lo avremmo mai previsto. Così è successo però, e non possiamo che essere felici per lei, sebbene la presa di posizione nei confronti di Francesco Bertoli oggi sia stata proprio fuori luogo. A dare le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 19 è stato il Vicolo delle News che ha parlato anche dei posti che saranno assegnati e del meccanismo con cui i concorrenti potranno giocarsi quest’importante occasione. Veniamo subito al dunque.

Concorrenti Serale Amici, il numero dei posti e il meccanismo di assegnazione

I posti per il Serale sono dieci, dunque bisognerà lavorare parecchio sulla scrematura della classe, e le eliminazioni di oggi ne sono stati una conferma. Nyv è stata scelta dai suoi amici per presentarsi dinanzi a una commissione esterna composta da tre membri che alla fine hanno votato all’unanimità per la sua ammissione al Serale. A nostro avviso il meccanismo non potrà essere soltanto questo perché lascia troppo potere nelle mani dei ragazzi e non permette ai professori di mandare avanti i propri pupilli: è molto probabile dunque che la prossima volta leggeremo delle anticipazioni in cui si parlerà di altri meccanismi con cui i concorrenti potranno accedere al Serale. Ci sembra giusto, del resto: come i professori non devono avere troppo potere, così anche i ragazzi non possono pensare di gestire in autonomia una fase così delicata.

Chi saranno i concorrenti di Amici ammessi al Serale? I pronostici

A questo punto facciamo subito dei pronostici sui possibili ammessi, senza fare distinguo tra cantanti e ballerini perché il Vicolo ha parlato generalmente di dieci nomi:

Devil Angelo: ammesso; Federico: ammesso; Francesco: a rischio; Gaia: ammessa; Jacopo: a rischio; Giulia: ammessa; Martina: a rischio; Stefano: a rischio; Talisa: ammessa; Valentin: ammesso; Javier: ammesso; Francesca: a rischio; Karina: a rischio; Nicolaj: non giudicabile (ma probabilmente ammesso); altro ballerino scelto nell’ultima registrazione: non giudicabile.

Vi ritrovate in questi pronostici? E soprattutto siete contenti dell’ammissione di Nyv al Serale di Amici 19?