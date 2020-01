Amici, caos Francesco Bertoli: Martina al veleno, la classe si ribella

Francesco è finito al centro della critiche da parte dei suoi compagni di classe

Come in una vera scuola, anche in quella di Amici può capitare di litigare con i propri compagni. Magari il tutto parte da una sciocchezza e diventa l’occasione per tirare fuori rancori mai detti o mai sopiti. Ed è questo quello che è successo oggi a Francesco. Tutto è nato da una cosa banale: una sfida di canto che il cantante ha vinto contro il collega Stefano. Ritornati in sala relax, Martina ha appreso con incredulità il risultato non riuscendo quasi a farsene una ragione del perché qualcuno possa preferire Francesco a Stefano. La Beltrami ha difeso la sua posizione e ne è quasi scaturito un putiferio. La prima a intervenire, per cercare di sedare gli animi, è stata Giulia Molino ma anche per lei Martina non ha avuto belle parole, andandola quasi a stuzzicare sulla sua provenienza e prendendo quasi in giro il suo modo di affrontare le cose, alla “sceneggiata napoletana”. Ma non solo: anche Ottonello ha avuto da ridire sul nuovo atteggiamento di Francesco, giudicandolo inverosimile.

Amici 19 tutti contro Francesco: il suo nuovo atteggiamento non convince i compagni

“Mi sembra assurdo che tu abbia vinto contro Stefano”. Da questa frase di Martina si scatena il tutto. E Francesco bene o male sa di non avere molti estimatori all’interno della scuola: “Tanto lo so benissimo che non sono apprezzato qui”. E fa per andarsene. A questo punto lo riprende duramente Martina che gli dice: “Inizia a fare l’uomo anziché scappare”. Francesco è convinto che tutti all’interno della scuola abbiano una doppia faccia e questo fa risvegliare anche Jacopo che gli chiede spiegazioni in merito, aggiungendo anche di essere molto sorpreso del suo repentino cambiamento. Interviene anche Nyv su questa questione: “è molto strano che da quando siamo qui dentro tu sia cambiato da cosi a cosi”. Mentre Martina grida al miracolo.

Il comportamento di Francesco: cosa c’è di vero e cosa di falso?

A questo punto i ragazzi si pongono legittimamente più di una domanda e Francesco sente che i suoi compagni stanno insinuando qualcosa sulla velocità e veridicità del suo cambiamento: da timido e impacciato a ragazzo spigliato. Francesco non ci sta: “Non ho mai detto di essere timido, mi sentivo a disagio le prime volte. Io sono così”. Così come? Qual è il vero Francesco? Finto timido o calcolatore in vista dell’ammissione al serale? Quel che è sicuro è che i suoi compagni di classe ancora non riescono a capire chi sia. E per scoprilo non resta che seguire tutti gli appuntamenti con la scuola di Amici.