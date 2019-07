Concorrente infortunato Ciao Darwin: come sta, le parole di Berlusconi

Ciao Darwin, come sta Gabriele, il concorrente infortunatosi gravemente al Genodrome. Le parole di Pier Silvio Berlusconi sulla vicenda

Il 54enne romano Gabriele non migliora. Le sue condizioni di salute rimangono critiche. A dare notizie poco confortanti sul concorrente di Ciao Darwin rimasto infortunato il 17 aprile scorso durante una puntata dello show è stato il settimanale Oggi che, citando fonti familiari vicino al cittadino della capitale, ha scritto che l’uomo è ancora ricoverato presso la struttura ospedaliera di neuro-riabilitazione Santa Lucia di Roma e che non ci sono miglioramenti. Il magazine afferma che ha quattro vertebre rotte e che, al momento, è paralizzato dalle spalle in giù. Sulla drammatica vicenda, scaturita in seguito a una caduta sul Genodrome (il gioco dei rulli di Ciao Darwin), nelle scorse ore si è pronunciato Pier Silvio Berlusconi, intervistato da Tv Blog durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019/2020.

Pier Silvio Berlusconi sul Genodrome: “Quel gioco non si farà più”

“Ci sarà sempre l’attenzione massima. Ci dispiace per la persona vittima del gioco di Ciao Darwin. Quel gioco non si farà più. Noi siamo sempre molto attenti e continueremo a farlo”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi a proposito dell’incidente di Gabriele. le sue parole sono giunte a margine della conferenza stampa della presentazione dei palinsesti Mediaset 2019/2020. La rivista Oggi, inoltre, ha fatto sapere che finora il lavoro riabilitativo in palestra “non ha dato risultati apprezzabili e […] Gabriele riesce a muovere solo le dita del piede sinistro e a ruotare l’avambraccio destro”. In seguito all’incidente la Procura di Roma sta conducendo un’inchiesta sullo spiacevole accaduto.

Paolo Bonolis: le parole su Gabriele dopo l’incidente

Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, che è la titolare della società di produzione di Ciao Darwin, sono in contatto continuo con Simone Marchetti, il figlio di Gabriele. Il conduttore, dopo l’incidente del concorrente, ha parlato anche pubblicamente, esprimendo il suo dispiacere per quanto accaduto: “Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti, siamo vicini a lui e alla famiglia, lo siamo stati dal primo istante”.