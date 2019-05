Bonolis parla del concorrente che si è fatto male a Ciao Darwin

Paolo Bonolis parla del concorrente rimasto ferito a Ciao Darwin 2019

Paolo Bonolis ha parlato per la prima volta di Gabriele, il concorrente di Ciao Darwin rimasto ferito in una delle ultime registrazioni del programma. Il conduttore romano ha aperto la puntata in onda venerdì 3 maggio menzionando l’incidente di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane. Bonolis, a nome di tutto lo staff della trasmissione Mediaset, si è detto umanamente dispiaciuto per quanto accaduto. Il presentatore ha poi ammesso di essere stato vicino sia a Gabriele sia alla sua famiglia in questo periodo così delicato. Infine Bonolis ha invitato i telespettatori ad ascoltare solo le fonti ufficiali dello show per rispetto della verità.

Le parole di Paolo Bonolis sull’incidente a Ciao Darwin

“Molti di voi avranno sicuramente letto di quanto accaduto nei giorni scorsi. Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti, siamo vicini a lui e alla famiglia, lo siamo stati dal primo istante. Abbiamo costantemente monitorato lo sviluppo della vicenda. Vi invitiamo a seguire solo notizie ufficiali, per rispetto suo, della famiglia, ma soprattutto per rispetto della verità”, ha detto Paolo Bonolis a Ciao Darwin. Dichiarazioni molto simili al comunicato ufficiale diramato da Mediaset qualche giorno fa: “Canale 5, Paolo Bonolis e Sdl2005 hanno chiesto informazioni esatte sulle condizioni del congiunto, al di là dei sommari resoconti di stampa, e si sono messe a disposizione per tutto quanto si rendesse necessario. È stato inoltre comunicato alla famiglia di aver già attivato la polizza assicurativa a copertura dell’infortunio”.

Come sta oggi il concorrente che si è fatto male a Ciao Darwin

Ma come sta Gabriele, il 45enne che è caduto durante la prova dei rulli ed è stato operato d’urgenza? Come riporta Il Messaggero Gabriele ha lasciato il reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I di Roma. Qualche giorno fa è stato trasferito all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Fondazione Santa Lucia, dove ha iniziato la sua terapia. Per ora le condizioni di Gabriele sono stabili. Come denunciato dal cugino Stefano alla stampa, il corpo dell’uomo è immobile dal collo in giù.