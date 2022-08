Oggi Carlos, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, compie 20 anni. Quando è scattata la mezzanotte, il ragazzo ha avuto modo di festeggiare insieme a qualche amico e in compagnia di suo padre, sempre al suo fianco. Al contrario, la madre non ha avuto questa possibilità. Al momento, i rapporti non sono idilliaci, anzi. Pare che Nina non riesca ad avere contatti con il figlio, che ora vive insieme a Fabrizio. Nonostante ciò, la Moric sceglie comunque di dedicare un messaggio d’affetto, ricco di malinconia e sofferenza, a Carlos.

Solo qualche mese fa, tutti e tre attiravano l’attenzione sui social network con reciproci attacchi: Nina lanciava i suoi attacchi da una parte e Fabrizio, insieme al figlio, dall’altra. La Moric non ha così preso parte ai festeggiamenti per il compleanno di Carlos, in Sicilia. Nei giorni scorsi, l’ex re dei paparazzi è sbarcato a Noto per godersi una piccola vacanza con la fidanzata Sara Barbieri, che diventerà sua moglie a settembre. Quest’ultima ha due anni in più del figlio di Fabrizio, appena 20enne.

Dopo quattro anni, Corona è libero di andare in vacanza dove vuole e così ne approfitta per festeggiare Carlos. Con una festa total white, Fabrizio ha organizzato per Carlos una cena privata, a cui Nina Moric non ha preso parte. Come già anticipato, la modella croata cerca di far percepire tutta la sua vicinanza al figlio e lo fa usando il suo ufficiale profilo di Instagram.

“Voglio che tu sappia che finché vivrò, sarai sempre nel mio cuore. SEI VIVO, DENTRO TI RESPIRO. Buon compleanno! Ti amo con tutto il cuore. Mi manchi da impazzire. Per tutta la felicità e i dolori che abbiamo avuto, prego che tu possa goderti il tuo compleanno come nessun altro”

Intanto, durante la festa, Carlos ci ha tenuto a ringraziare tutti, compresi coloro che non erano presenti. “Perché il compleanno non è solo una cosa fisica”, ha sottolineato il giovanissimo Corona. Dopo di che, ha spento le candeline insieme a suo padre. E non è mancata sui social anche la dedica di Fabrizio. Un lungo messaggio quello condiviso dall’ex re dei paparazzi, accompagnato da uno scatto che lo ritrae con il figlio.

“Non importa quello che è stato, non importa se la nostra vita è stata complessa e travagliata, non importa se sei dovuto crescere tra milioni di difficoltà, ciò che importa è che nonostante tutto sei la persona più pura e speciale che esista, che illumini tutto ciò che ti circonda e che ami follemente tutta la tua famiglia. Tutta. Auguri amore mio!”

Fabrizio assicura a Carlos che farà di tutto pur di renderlo “felice e sereno”. Gli promette che “fino a quando ci sarà” saranno inseparabili. “Poi toccherà a te”, conclude l’ex re dei paparazzi per augurare pubblicamente un buon compleanno al suo unico figlio. Nel frattempo, si prepara al matrimonio con Sara. Sarà una cerimonia intima, con pochi invitati, i più stretti.

E non ci sono solo le nozze tra i desideri di questa coppia. Infatti, lo stesso Corona ha rivelato che con la sua fidanzata Sara farebbe anche un figlio.