Codegoni-Basciano, il mistero s’infittisce: entrambi al Coachella

Il caso Sophie Codegoni – Alessandro Basciano s’infittisce. I due, difatti, continuano a pubblicare storie e post sui social in cui si trovano negli stessi posti ma senza mai mostrare l’uno l’altra e viceversa. Le ultime immagini condivise dai due li vedono entrambi al festival musicale Coachella.

Negli ultimi giorni l’ex gieffina è stata negli Stati Uniti per assistere al Coachella Festival di Los Angeles come documentato da alcune storie postate su Instagram. Allo stesso modo anche il dj si trovava nella stessa città per lo stesso motivo. Sebbene i due non abbiano ufficializzato un loro riavvicinamento, tutto farebbe pensare che siano tornati insieme.

I fan avevano già iniziato a porsi qualche domanda a riguardo dopo che Sophie aveva raggiunto Alessandro a Sharm El Sheikh, dove il ragazzo si trovava per motivi di lavoro. Con lei aveva portato anche sua figlia Celine. Anche in quell’occasione a coppia continuava a postare sui social foto e storie che li ritraevano negli stessi luoghi, seppure mai insieme. Questo aveva scatenato diversi commenti da parte dei follower di Codegoni in cui la esortavano a mostrare Basciano.

Le foto di Sophie al Coachella

Con le immagini del Coachella sembra vivere un po’ un dejà vu. Nelle ultime ore Sophie ha pubblicato diverse storie in cui era al festival in compagnia delle sue amiche Giulia Cavaglià ed Elisa Visari con le quali si è scatenata ascoltando il concerto di Lana Del Rey e quello di Bad Bunny. Qualcuno si è chiesto se con loro ci fosse anche Alessandro. Il dj, difatti, continuava a pubblicare a propria volta foto nei suoi stessi posti.

Nelle foto condivise si può leggere:

Qui il jet leg cominciava a farsi sentire.

E ancora, in un’immagine che la vede seduta su un marciapiede con le amiche:

Ci siamo addormentate dappertutto.

Di seguito quanto postato da Sophie sul suo profilo Instagram ufficiale:

Come si può vedere, quindi, nessun accenno a Basciano. Per i fan che si stanno chiedendo se lei ed Alessandro siano tornati insieme, quindi, non rimane che aspettare una conferma ufficiale da parte della coppia.