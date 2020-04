Clizia: “Straziante non vivere Paolo”. Ciavarro, l’opinione su Signorini

Paolo: l’opinione su Signorini. Clizia: “Straziante non vivere Ciavarro”. La coppia sbocciata al GF Vip si confida

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a ruota libera. I due hanno iniziato a fare coppia nel reality più spiato d’Italia. Poi la separazione improvvisa: l’inluencer siciliana è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 4 per le ormai noto frasi su ‘Buscetta’. Oggi i due non hanno ancora potuto vedersi a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus. Lui è di base a Roma, lei in Sicilia, nella sua terra natia. Lontani fisicamente, ma vicini con il cuore. E con una gran voglia di rivedersi. “Mi manca tantissimo, è straziante non potersi vivere, ma è anche sognante”, ha dichiarato Clizia in un’intervista rilasciata a Chi, durante una diretta Instagram con il profilo social del magazine. Profilo che poco prima ha fatto anche una lunga chiacchierata con Ciavarro.

Paolo: “Clizia mi ha lasciato un vuoto”

Ciavarro è cotto di Clizia. Addirittura ha contato i giorni della sua assenza nello show: 44 per la precisione. “Sono molto romantico, lo sono sempre stato”, ha detto, aggiungendo: “Quando è uscita mi ha lasciato un vuoto dentro”. Sono arrivate anche le lacrime per Paolo. “Se non lo vivi è difficile da capire. Si provano pressioni fortissime, ho pianto e non mi succedeva da tempo. Mi imbarazzo ma è la verità”, ha raccontato. Spazio anche a Signorini, il ‘demiurgo’ del programma. “Alfonso è un grandissimo professionista che ha mostrato grande empatia, noi ci sentivamo davvero protetti da lui”, ha spiegato, anche in riferimento a come il conduttore ha fatto arrivare le news relative al Covid-19 nella Casa.

Clizia: “Io e paolo parliamo la stessa lingua”

Il magazine Chi ha raggiunto anche Clizia che ha confidato di non vedere l’ora di incontrare Paolo. “Andrei da lui pure in zattera”, ha detto, confessando di aver pensato a un modo per raggiungerlo. Alla fine ha però desistito perché giustamente, prima di tutto, bisogna rispettare le regole. Tuttavia assicura che il sentimento per Ciavarro è intatto e la voglia di viverlo immutata. “Parliamo la stessa lingua, quest’estate vorrei fare il giro delle isole Eolie in barca a vela con lui”.