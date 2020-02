Paolo e Clizia, gaffe di Ciavarro sulle ex: doccia fredda per la Incorvaia che replica al figlio d’arte. Dove eravamo rimasti…

Paolo e Clizia sì, Paolo e Clizia no… Al Grande Fratello Vip continua a essere molto chiacchierato il legame tra Ciavarro e la Incorvaia. In tanti stanno attendendo un cambio di passo, che tradotto significa l’inizio di una love story. Il figlio d’arte, però, la scorsa notte, a colloquio fitto con l’influencer, è inciampato in una gaffe da non commettere assolutamente quando si fa la corte a una donna: ha espresso il desiderio di portarla in un posto romantico, peccato che ci fosse già stato in precedenti situazioni, con altre ragazze. L’ex di Sarcina, ‘gelata’, glielo ha subito fatto notare. Si spera che il passo falso del giovanotto non sia ‘fatale’ per il prosieguo del corteggiamento…

“Un telo e due birre”, ma… Ciavarro invita Clizia a Fregene

A tarda sera, Paolo e Clizia sono rimasti soli soletti e svegli nella Casa. L’occasione giusta per Ciavarro che ha rinnovato l’invito alla Incorvaia di trascorrere una piacevole serata a Fregene con lui una volta conclusosi il reality. “Un telo e due birre”, l’idea del figlio di Eleonora Giorgi. Wow, che romanticheria. Ma c’è un ma. “Per me andava bene anche un’idea semplice, l’importante è che sia una cosa che non hai mai fatto” ha ribattuto Clizia che ha ricordato di quando Paolo le ha narrato di aver portato due ragazze nella stessa location. Insomma, mica si fa Paolino…

Paolo invita Clizia a rispondere con calma: “Hai tanto tempo per decidere”

“È un’altra cosa completamente”, è corso ai ripari Ciavarro che ha poi continuato a confidarsi con l’ex di Sarcina che gli ha spiegato come l’esperienza della maternità l’abbia resa più forte e sicura. Ma la storia decolla o no? “Manca tanto, hai tempo per decidere o meglio ho tempo per convincerti giusto?”, ha concluso Paolo. Tempo al tempo…