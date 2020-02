Clizia Incorvaia a cuore aperto: ecco cosa prova davvero per Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia ammette l’interesse per Paolo Ciavarro durante una momento di confidenza con Paola di Benedetto

Un rapporto davvero complicato e pieno di dubbi quello che si sta instaurando tra l’ex moglie di Francesco Sarcina e Paolo Ciavarro. Tra i due ragazzi vi è un’intesa evidente. I due gieffini hanno sempre dichiarato di condividere esclusivamente un’amicizia, l’ultima volta in occasione di un videoclip mostrato da Signorini durante una delle ultime dirette del reality. Da quella sera in poi, le certezze dei due hanno iniziato a vacillare e il primo a dichiararsi è stato il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, durante una chiacchierata con Antonio Zequila. La friulana ha quindi sentito il bisogno di chiarire con Paolo, confessando di avere un rapporto con una persona al di fuori della Casa da circa un mese. Nelle ultime ore, però, anche la Incorvaia ha ammesso un’interesse per il suo coinquilino mentre si confidava con Paolo di Benedetto.

Paola di Benedetto estorce la verità a Clizia: “Mi rivedo molto in te!”

Nel pomeriggio l’ex Madre Natura, rimasta in disparte con Clizia nella cucina, si è confidata raccontando di un momento molto speciale del suo passato con il fidanzato Federico Rossi. “Vedi io in quel momento ho capito che il mio cuore non era pronto per gli altri uomini e mi rivedo molto in te, tu ora sei come un leone che si lecca le ferite, ma con lui ci hai parlato?” alludendo al particolare legame fra la giovane e Paolo. Clizia allora, ha preso parola dicendo: “Gli ho parlato in modo molto naturale, anche della clip perché io non ci ho dormito e gli ho voluto dire che fuori avevo una frequentazione ma che non ci siamo giurati amore eterno“, mentre Paola incuriosita domanda: “Lui come l’ha presa?”, e subito la giovane risponde: “Ha detto che non se l’aspettava, poi lui non parla mai in modo esplicito però il giorno dopo ho visto che era silenzioso e più distaccato“.

Clizia ammette: “Paolo mi piace ma qua sono frenata”

A questo punto, Paola le ha chiesto: “Ma a te piace Paolo?”. La modella con fare timido ha affermato: “Mi interessa ma qua è imbarazzante, non riesco ad essere così libera e sto cercando di valutare cosa voglio, che sia fuori, qui dentro o nessuno“. “Ma se ti piace devi vivertela, lasciati andare”, ha poi concluso Paola, provando ad incoraggiare la sua compagna d’avventura.