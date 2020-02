Paolo Ciavarro ammette: “Mi sento frenato”, Clizia preoccupata

Gf Vip 4, Clizia e Paolo a un punto morto: le ultime news dalla Casa preoccupano i fan

Clizia e Paolo al Gf Vip sembrano attraversare una fase di stallo. La clip mandata in onda da Alfonso Signorini ha creato un apparente gelo fra i due, visto che sono state scoperte le carte. Fino a quel momento infatti i due si sono piaciuti un po’ in segreto, seppure si trattasse del segreto di Pulcinella: tutti nella Casa e da casa si sono accorti che si piacciono, ma loro due ancora non se ne rendevano conto in tutto e per tutto. Ma il vero freno è stato tirato quando Clizia ha confessato a Paolo di avere una persona a casa che frequentava da un mese. Evidentemente Paolo proprio non si aspettava questa confessione, visto che Clizia è entrata al Gf Vip 4 dichiarandosi single.

Paolo Ciavarro preferisce i piedi di piombo con Clizia: “Questo mi frena”

Il fatto che lei potrebbe avere anche un altro nella testa frena parecchio Paolo Ciavarro. Il giovane in confessionale ha ammesso: “Clizia? Piano piano. Io non sono semplice, non sono uno che si butta. La sto conoscendo. Vediamo un po’. Sto cominciando piano piano a conoscerla sempre di più. Sicuramente è una ragazza interessante, lo dico dall’inizio. Poi è uscita fuori sta cosa che si vedeva o si vede con uno fuori. Questo un minimo mi frena”. Poco dopo il figlio di Eleonora Giorgi ha aggiunto: “Sicuramente altre persone al mio posto già da due settimane avrebbero agito. Lei aspetta che io… Aspetta, aspetta! Ma poi lo vedo, gli occhi parlano. I miei che dicono?”.

Clizia Incorvaia parla di Paolo Ciavarro: “Lo ha fatto chiudere a riccio”

La stessa Incorvaia si è resa conto che questa rivelazione ha cambiato un po’ l’atteggiamento di Paolo nei suoi confronti. La concorrente ha ammesso: “La confessione che gli ho fatto lo ha fatto chiudere ulteriormente a riccio”. Anche lei sembra essere in confusione, però: “Con Paolo ci sono delle affinità elettive, quello è poco ma sicuro. Sennò non avrei speso tutto questo tempo insieme. Sto cercando di capire cosa in realtà Clizia vuole dalla vita e dagli uomini. Quello che va bene per me e che mi fa battere il cuore in maniera diversa”.