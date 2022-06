Clizia Incorvaia, video svezzamento figlio: caos e polemiche, lei s’infuria

Altra polemica e altra sfuriata: Clizia Incorvaia, influencer siciliana diventata da poco mamma del piccolo Gabriele, dopo essere stata raggiunta da una raffica di commenti polemici esternati da sedicenti ‘sapientoni’, ha perso le staffe ed è passata al contrattacco. La compagna di Paolo Ciavarro, nelle scorse ore, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha mostrato il suo piccino intento a mangiare per la prima volta della frutta. Qualcuno però ha avuto da obiettare sul percorso di svezzamento del bebè ed ha attaccato la donna che, a sua volta, si è scagliata contro tali “improvvisati pediatri”.

Doveva essere un filmato simpatico e ‘leggero’, si è trasformato in un ginepraio di malelingue. Così Clizia ha deciso di rimuovere il video di ‘Gabry’ intento a mangiare la pappa per poi stilare due Stories Instagram infuocate. Nella prima ha messo al corrente tutti i “pediatri improvvisati” del web che ha iniziato lo svezzamento del figlio, naturalmente dopo essersi confrontata con il pediatra esperto che segue il suo piccino. Nella seconda ha spiegato perché ha preso la decisione di eliminare il video sul quale sono piovute critiche:

“Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza. E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare ciò. Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento non a tuttologi vari ed eventuali”.

Clizia Incorvaia e la polemica sull’allattamento

Non è la prima volta che l’ex moglie di Francesco Sarcina si ritrova bersagliata da alcuni utenti sui social. Una analoga situazione è capitata qualche mese fa, quando fece sapere di aver smesso di allattare il figlio. Su Instagram aveva spiegato, tramite un post dettagliato, che non aveva latte a sufficienza e di come si sentisse ad affrontare siffatto imprevisto. Nella sua riflessione espresse anche vicinanza a tutte le madri che si sono ritrovate nel suo stesso caso o che, per qualche motivo, sono state impossibilitate o non hanno voluto allattare. Apriti o cielo!

Pure in quel frangente fu raggiunta da una serie di commenti tutt’altro che comprensivi e teneri. Diversi ‘haters’ l’accusarono di scarsa voglia di accudire il figlio. Una serie di ragionamenti senza né capo né coda che fecero imbestialire la compagna di Ciavarro. “E la bella vita non c’entra nulla con ciò che ho scritto. Ps. L’ignoranza è la più brutta delle bestie”, tuonava la Incorvaia. Ora ci risiamo, stavolta per lo svezzamento: pure in questo caso Clizia non ha voluto far finta di niente, passando alla controffensiva.