Clizia: “Paolo e mia figlia? Lui la vede solo in presenza di amici”, il motivo

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono tornati a far notizia grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate durante una recente intervista al settimanale Chi. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, i due sono diventati inseparabili. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro e l’ex del leader della rock band Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, non riescono a stare lontani per più di quattro giorni. Almeno questo è ciò che è stato detto da Paolo durante l’intervista. I fan della coppia sognano i fiori d’arancio e tanti figli per i due ex gieffini. Sul punto Clizia ha ammesso: “Certo che c’è il desiderio del per sempre” – per poi aggiungere – “chi di noi non vuole la fiaba?“. La Incorvaia diventa subito dopo molto realistica, ricordando il fatto che alle spalle ha una storia molto forte (quella con Francesco Sarcina). Nonostante tutto, il sentimento per Paolo l’ha completamente travolta. “Nessuno può firmare un contratto per l’eternità” ha dichiarato Clizia, quindi ha aggiunto – “Ma ci possiamo lavorare“.

Il secondo tempo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Nella casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip Clizia e Paolo hanno fatto sognare tutti. Un idillio che però non è durato molto poiché la siciliana è stata costretta ad abbandonare il gioco a causa di alcune parole pronunciate all’indirizzo del coinquilino Andrea Denver. Parole molto forti, che richiamavano la figura del pentito di mafia Tommaso Buscetta. Dopo la fine del reality la Incorvaia e Ciavarro hanno potuto vivere finalmente appieno il secondo tempo della loro love story. Questo per loro è il tempo delle conferme. Clizia ha ammesso: “Al primo bacio avevamo capito entrambi che c’erano intensità e magia. E futuro“. Il post reality è stato fatto di periodi di lontananza, ma ora per loro c’è una quotidianità quasi continua, quasi fosse una luna di miele.

Il rapporto tra la figlia di Clizia e Paolo

I due hanno passato questi giorni di vacanza in giro per l’Italia, facendo conoscere all’altro tutti i posti del cuore. Nel corso dell’intervista si è poi parlato anche di Nina, la figlia che la Incorvaia ha avuto da Francesco Sarcina. Clizia ha rivelato di aver introdotto l’argomento molto delicatamente alla figlia. L’incontro tra Nina e Paolo è avvenuto, ma sempre alla presenza di amici, così da non confondere la bambina. Clizia ha ammesso: “La priorità per noi è quella di rispettare i suoi tempi“. Parole condivise pienamente da Ciavarro, anche lui figlio di genitori separati. Nel futuro lavorativo della coppia, mentre per Ciavarro è previsto il ritorno a Forum, mentre per la siciliana un progetto nel campo della moda. Non è escluso anche un progetto insieme.

La frecciatina di Clizia ai suoi ex

Clizia ha ammesso che dopo due giorni dal loro primo incontro nella Casa del Grande Fratello Vip, Paolo rivelava uno dei suoi desideri più grandi, cioè quello di fare una famiglia. Una cosa che colpì molto la gieffina, perché ormai non ci sono più neanche donne che fanno questi discorsi. La Incorvaia ha poi lanciato una frecciatina ai suoi ex. Commentando una recente intervista a Io e Te, Paolo ha ammesso di aver parlato spesso della sua compagna, perché per lui è una cosa naturale valorizzarla ed essere orgoglioso di lei. Stando alle parole della Incorvaia, i suoi ex non erano così.