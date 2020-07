Paolo Ciavarro, Diaco: “Non m’importa nulla di GF e Clizia” e gaffe

Paolo Ciavarro, assieme alla mamma Eleonora Giorgi, è stato ospite da Pierluigi Diaco, conduttore del programma del pomeriggio di Rai Uno Io e Te. E non appena ha messo piede in studio, il giornalista, noto per la sua allergia al gossip, ha subito voluto chiarire che non gli avrebbe fatto alcuna domanda inerente alla sua vita sentimentale (Ciavarro si è legato all’influencer Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, al Grande Fratello Vip 4) e nemmeno in relazione alla sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, conclusasi lo scorso aprile. Una presa di posizione netta su cui Paolo non ha quasi proferito parola, rispondendo con il suo classico accomodante sorriso e uno stringato “Sono tuo ospite, quindi…”

Diaco, l’intervista a Paolo Ciavarro a Io e te: bandite le domande su GF Vip e Clizia

“Non ti farò alcuna domanda sulla tua ultima esperienza televisiva e sulla tua fidanzata. Non m’importa nulla”, ha subito precisato Pierluigi Diaco a inizio intervista. Ciavarro si è così abbandonato sul divanetto della trasmissione con al fianco la madre. In quanto ospite, come rimarcato dallo stesso ex gieffino, non ha avuto nulla da obiettare. Non chiaro se le parole del giornalista abbiano fatto piacere al figlio d’arte, ma tant’è. Spazio poi al padre di Paolo, Massimo. L’ex moglie Eleonora Giorgi lo ha descritto come un uomo assai taciturno, “buono, acuto e tormentato“. Dello stesso avviso il figlio, che ha sottolineato che nonostante il padre sia ‘innamorato’ dei propri silenzi è stato una figura esemplare per lui. Diaco ha poi toccato un tasto delicato.

Paolo Ciavarro, Diaco lo incalza sulle donne più grandi ma commette una gaffe

Paolo ha raccontato che ha diverse fan ‘datate’ che lo riconoscono per strada per via del suo ruolo a Forum. Diaco ha incalzato, volendo sapere se fosse mai stato attratto da una persona più grande. Immediatamente il pensiero è andato a Clizia Incorvaia che ha 11 anni in più di lui (al GF scoppiò un caso in quanto la siciliana aveva dichiarato di averne meno. Fu poi smascherata). In studio è calato un po’ di imbarazzo e Diaco è subito corso ai ripari, dicendo che si riferiva a eventuali donne “molto più grandi”. Ciavarro a quel punto si è lasciato andare ad un largo sorriso replicando che no, non è mai stato attratto da figure femminili dall’età avanzata.