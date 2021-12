Clizia Incorvaia incinta, è vaccinata? “Mesi di terrore, ecco cosa ho deciso”

Clizia Incorvaia, dopo essere stata raggiunta da una sfilza di domande da parte delle sue fan Instagram circa il fatto se si sia vaccinata o meno, ha rotto il silenzio sul tema, spiegando in una serie di Stories la decisione per cui ha optato. Una scelta, ha evidenziato l’influencer, molto sofferta. La compagna di Paolo Ciavarro ha infatti raccontato di essere stata assalita dai dubbi e di aver trascorso addirittura “mesi di paura e terrore” dettati proprio dallo stress relativo alla decisione di farsi immunizzare o meno nel corso della gravidanza.

“Avevo molti dubbi, iniettarmi il vaccino in gravidanza mi faceva molta paura”, ha narrato l’ex di Francesco Sarcina. Quindi ha aggiunto che avrebbe dovuto immunizzarsi lo scorso giugno ma proprio in quel periodo ha scoperto di essere rimasta incinta. Un fatto che l’ha spinta a riflettere moltissimo sul modo di procedere. A darle manforte c’è stato il compagno Ciavarro, con il quale ha cercato di reperire tutte le informazioni necessarie e preziose per comprendere quale scelta fare sulla vaccinazione.

Quindi? Alla fine? Si è vaccinata contro il Covid oppure no? Sì, Clizia, dopo una profonda riflessione, è andata in un centro vaccinale e si è fatta somministrare le dosi. “Ho deciso di affidarmi la scienza e quindi di vaccinarmi”, ha confidato la siciliana, rimarcando inoltre che anche il ministero della Salute ha dato indicazioni chiare sul fronte gravidanze, invitando tutte le donne incinte a farsi immunizzare.

Clizia Incorvaia vaccinata: “Era la cosa giusta da fare”

“Era la cosa giusta da fare”, ha chiosato. E in effetti i virologi e il dicastero guidato da Roberto Speranza, sul tema, sono stati chiarissimi, affermando che le donne che aspettano dei bebè è bene che si vaccinino sia per la loro sicurezza sia per quella delle creature che portano in grembo.

La Incorvaia, nella sua lunga confessione, ha anche reso noto che non avendo subito fatto il vaccino ha dovuto rinunciare ad eventi, ospitate in programmi tv e a fare vita sociale. Tuttavia, non rimpiange nulla, vista la delicatezza della scelta che aveva bisogno di tempo per essere presa. L’ex di Sarcina ha poi invitato le proprie fan incinta e scettiche sul siero a non affliggerla di messaggi contro la campagna vaccinale, in quanto non si prenderà nemmeno la briga di leggerli.