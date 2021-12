Clizia Incorvaia ha il Covid, annuncio struggente: “Paolo ha 2 attributi così”

Momento difficile per Clizia Incorvaia, 41 anni. Dopo aver fatto sapere nei giorni scorsi che sua figlia Nina, 6 anni, ha contratto il Covid, lungo il primo pomeriggio di martedì 21 dicembre ha reso noto di essere lei stessa rimasta contagiata. L’influencer siciliana, che sta affrontando la sua seconda gravidanza (è incinta di Paolo Ciavarro, suo attuale compagno), ha spiegato che il periodo che sta attraversando è difficoltoso ed ha ringraziato calorosamente il fidanzato, aggiungendo che ha “due attributi così”, in quanto si sta occupando di tutta la famiglia. Inoltre ha raccontato che la vaccinazione a cui avrebbe dovuto sottoporsi il 23 dicembre è saltata, proprio per via del contagio di cui è rimasta vittima.

“Ragazzi ho il Covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre)”. Così esordisce l’ex moglie di Francesco Sarcina in un post divulgato su Instagram. “È un momento duro – ha aggiunto -, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti (la cucciola sta ok). Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro “Bebè”. Vi amo”.

La 41enne siciliana ha concluso il messaggio social chiedendo un piacere ai suoi followers. Ha invitato gli utenti che la seguono a non inoltrarle parole catastrofiche: “Chi mi scriverà qui o su WhatsApp, vi chiedo di inviare solo messaggi motivazionali e non che prospettino ipotesi di scenari drammatici . Poiché sono molto fragile e il sistema immunitario va aiutato da un atteggiamento positivo”.

Recentemente l’ex gieffina, sempre chiacchierando con i suoi fan, aveva spiegato di essersi decisa a farsi vaccinare. Una decisione ponderata e avallata dal compagno Ciavarro. Clizia ha spiegato di essere stata molto titubante, in quanto temeva per la gravidanza.

Dopo un’attenta riflessione e dopo aver eseguito approfondimenti sul tema vaccino-donne incinte, ha deciso di procedere a farsi somministrare la dose, incentivata anche dalle indicazioni rassicuranti sull’argomento diffuse dal Ministero della Salute. Ora tutto è saltato, proprio per via del contagio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, quando l’amore sboccia al GF Vip

La coppia è sbocciata nel corso del Grande Fratello Vip 4. Clizia era reduce dal matrimonio finito in modo burrascoso con il cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, mentre Paolo era in cerca della sua ‘principessa’. Un incastro che si è rivelato perfetto. Nella Casa più spiata d’Italia ci sono stati i primi approcci e i primi baci.

La conoscenza è stata interrotta dall’eliminazione dell’influencer che è scivolata su alcune frasi dimenticabili. La relazione vera e propria è invece decollata a telecamere spente: Ciavarro e la Incorvaia hanno coltivato un rapporto che è andato via via a farsi più solido. Il bebè in arrivo è il coronamento di un grande amore