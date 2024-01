Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: tutti i dettagli sul matrimonio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati intervistati da Chi. La coppia ha parlato della proposta di matrimonio, di dove si celebreranno le nozze e del figlio che hanno perso.

I due hanno raccontato che la loro storia non è sempre stata rose e fiori, ma contraddistinta da alti e bassi, a causa di una serie di problemi che ci sono stati, a partire dal covid. Dopo la squalifica dal Grande Fratello di Clizia e dopo la fine del programma, i due non si sono potuti rivedere immediatamente a causa del lockdown, ma successivamente si sono riabbracciati e non si sono più lasciati.

La coppia ha rivelato che, prima della nascita di Gabriele, Clizia ha perso un bambino: “Abbiamo anche perso un figlio. Il nostro piccolo Gabriele è arrivato tra mesi dopo un aborto e siamo stati fortunatissimi, ma abbiamo affrontato anche momenti che ci hanno messo a dura prova. Sono state prove importanti e non è che non si vacilli. Era il nostro anniversario, festeggiavamo un anno insieme, era l’8 febbraio, mentre tutti ci mandavano messaggi di auguri, scoprivamo che quel bambino non sarebbe mai nato”.

Il matrimonio

Per quanto riguarda la proposta, Paolo l’ha fatta il 31 dicembre. Da tempo Clizia l’aspettava, ma, dato che non arrivava, aveva deciso che si sarebbero sposati a prescindere, infatti lei stava già cercando l’abito.

“Il matrimonio è stata l’unica cosa per cui abbiamo aspettato. In effetti, per tutto il resto abbiamo corso, ed è stata una bella corsa. Questo era il naturale coronamento, però non nascondo che anche la situazione di mia mamma mi abbia spinto a farlo. Ne ho parlato con lei innanzitutto, abbiamo parlato a lungo, alla fine ho deciso di farlo quest’anno perché voglio averla, voglio avere mamma al mi fianco“.

Paolo ha rivelato che la situazione di sua madre lo ha destabilizzato e si è posto molte domande sul cosa fare da quel momento in poi. Ma è stata lei stessa a spingerlo verso questa direzione: il suo unico desiderio è vedere i figli felici e coronare i propri sogni.

Poi Clizia ha svelato la data e i dettagli sul matrimonio: “L’11 ottobre in Campania, non proprio a Napoli, anche se nelle mie vene scorre sangue napoletano. Sarà un matrimonio all’aperto, tutto bianco, tutto lucine, in stile boho chic. Stiamo scegliendo una persona speciale che ci sposi perché sarà una cerimonia civile, Nina e Gabriele saranno i nostri paggetto e damigella, poi ci sarà una sorpresa musicale pazzesca“.

Per quanto riguarda gli invitati, come hanno raccontato recentemente a Verissimo, lui vorrebbe fare una festa piccola, mentre lei più in grande, anche perché è abituata alle grandi cerimonie.

La proposta di matrimonio

I due hanno raccontato della proposta di matrimonio, avvenuta il 31 dicembre scorso. Paolo ha confessato di voler fare qualcosa di particolare, ma nemmeno troppo plateale perché altrimenti “si sarebbe snaturato“. Così lo ha fatto prima della mezzanotte e con la complicità del figlio Gabriele, il tutto senza telefoni. Clizia ha raccontato il momento.

“Arriva Gabriele e mi dice dandomi un pacchettino: ‘Mamma prendi, prendi’. Lui allora si è inginocchiato e io mi sono messa a piangere. Il che mi ha sorpreso perché io sono romantica, ma non stucchevole. E poi, come nelle fiabe, quando è arrivata la mezzanotte ha iniziato a nevicare“.

La coppia è molto innamorata e felice e quest’anno si dedicherà a tutti i preparativi del matrimonio dove sicuramente non mancheranno personaggi dello spettacolo tra gli invitati. Proprio a Verissimo, Clizia ha invitato anche Silvia Toffanin.