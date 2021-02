Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, lei spiazza: “Una notizia brutta”

Da qualche settimana Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vivono sotto lo stesso tetto. La coppia, nata tra le mura del Grande Fratello Vip 4, ha deciso di compiere un passo decisamente importante dopo un anno di storia d’amore. Si sono innamorati, si sono scambiati baci ed effusioni durante la loro permanenza nella Casa di Cinecittà e una volta fuori hanno deciso di continuare a vivere il loro rapporto.

Chissà, forse, con il tempo decideranno anche di mettere su una famiglia e coronare il sogno del matrimonio. Il desiderio di diventare genitori è tanto. In più occasioni l’ex moglie di Francesco Sarcina ha dichiarato di voler un figlio dal suo compagno. Il gossip attorno a una gravidanza possibile non si è mai placato, ma Clizia non aspetta alcun figlio al momento.

Non hanno mai confermato né smentito alcuna notizia relativa ad una gravidanza. Soltanto Eleonora Giorgi, madre dell’opinionista di Forum di Barbara Palombelli, si è permessa di dire che non diventerà nonna smentendo tutte le voci. Quando sarà, per Clizia si tratterà del secondo figlio dopo Nina, nata dall’amore con il frontman de Le Vibrazioni. Ciavarro Junior, invece, farà i conti con la paternità per la prima volta.

In occasione de ventinovesimo compleanno, Clizia Incorvaia ha fatto una dedica a Ciavarro. Un messaggio sui social che lascia trapelare tutto il loro amore ma anche l’amarezza per un qualcosa di difficile che la coppia si sarebbe trovata ad affrontare di recente. L’ex concorrente del GF Vip ha scritto:

“Non tutto quello che passiamo sui social è realmente così. Ho impiegato un po’ oggi a indossare il mio sorriso migliore poiché ho avuto una notizia brutta”

Non è chiaro a che cosa si riferisca la web influencer, l’episodio è custodito in segreto, ma questo sta creando non pochi interrogativi e preoccupazione per quanti non sanno:

“La vita ci pone prove continue e oggi amore mio mi hai dimostrato ancora di più la nostra coesione e forza immensa. Sempre uniti”

A proposito del primo anniversario Clizia ha dichiarato sui social che è passato già un anno da quando un programma televisivo come quello del Grande Fratello Vip ha fatto sì che i loro destini si incrociassero. Un anno dopo stanno ancora insieme nonostante le critiche e le chiacchiere frivole sul loro conto. Non sono mancati gli auguri da parte del fan della coppia che li sostengono e li supportano da sempre.