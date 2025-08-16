 Skip to main content
Clizia Incorvaia, duro sfogo: “Depressione post-partum e la verità che nessuno dice”

Clizia Incorvaia non si nasconde e si apre senza filtri sulla sua esperienza post-partum: il lungo sfogo sui social

Gaia Corrado16 Agosto 20253 minuti di lettura
Clizia Incorvaia, lo sfogo dopo la gravidanza

A tre anni dalla nascita del piccolo Gabriele – nato dall’amore con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora GiorgiClizia Incorvaia rompe il silenzio sulle difficoltà vissute dopo la gravidanza. L’influencer si apre in un lungo sfogo sui social, lanciando un messaggio forte a tutte le mamme che, come lei, stanno attraversando un momento difficile. Tra depressione post-partum e il confronto con un corpo che non è più quello di una volta, l’influencer non si nasconde e racconta la sua esperienza senza filtri.

Clizia Incorvaia e le difficoltà dopo la gravidanza

Il corpo di una donna è sempre in continuo mutamento e poi ci sono gli “ormoni” che giocano un grande ruolo sulla nostra forma e sulle mente. Le gravidanze che cambiano il tuo corpo, la depressione post partum (per chi come me si è trovata ad affrontarla), la vita lavorativa , emozionale e familiare … ovviamente il nostro corpo ne risente. Pensate che mi sono accorta facendo le analisi del sangue che mi si era rallentata la tiroide e che avevo un po’ di insulino resistenza (mai avuta), così mi sono rivolta a degli specialisti e adottando un alimentazione sana e allenandomi da un mese e mezzo tre volte a settimana, mattoncino dopo mattoncino sto riappropriandomi del mio corpo , salute fisica corrisponde a salute psichica: “mens sana in corpore sano” e il mantra più saggio che io conosca. Volersi bene e aver un buon rapporto con la propria mente e il proprio corpo, lavorando su noi stesse è fondamentale per essere più gioiose amorevoli e forse amare di più. Non so se il condividere le miei esperienze può essere d’aiuto ad alcune di voi. Ma sempre con verità mi apro a voi. Il video dei miei progressi fisici ovviamente non ha filtri e nulla altrimenti che testimonianza sarebbe. Quindi un po’ di ritenzione ci sta. Siamo umane e non donne create dall’ intelligenza artificiale ricordatelo sempre.

Clizia Incorvaia non ha paura di mostrarsi senza filtri, affrontando a viso aperto un tema ancora tabù per la società attuale: la depressione post-partum. L’influencer ha vissuto un momento buio, ma lancia un messaggio di speranza a tutte le donne che stanno attraversando lo stesso calvario. Ora, con impegno e costanza, lotta per ritrovare un corpo sano e, soprattutto, una mente sana – una necessità ancora più forte dopo la scomparsa della sua amata suocera, Eleonora Giorgi, morta a marzo 2025 dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas.

