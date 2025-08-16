Clizia Incorvaia, duro sfogo: “Depressione post-partum e la verità che nessuno dice”

A tre anni dalla nascita del piccolo Gabriele – nato dall’amore con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi – Clizia Incorvaia rompe il silenzio sulle difficoltà vissute dopo la gravidanza. L’influencer si apre in un lungo sfogo sui social, lanciando un messaggio forte a tutte le mamme che, come lei, stanno attraversando un momento difficile. Tra depressione post-partum e il confronto con un corpo che non è più quello di una volta, l’influencer non si nasconde e racconta la sua esperienza senza filtri.

Il corpo di una donna è sempre in continuo mutamento e poi ci sono gli “ormoni” che giocano un grande ruolo sulla nostra forma e sulle mente. Le gravidanze che cambiano il tuo corpo, la depressione post partum (per chi come me si è trovata ad affrontarla), la vita lavorativa , emozionale e familiare … ovviamente il nostro corpo ne risente. Pensate che mi sono accorta facendo le analisi del sangue che mi si era rallentata la tiroide e che avevo un po’ di insulino resistenza (mai avuta), così mi sono rivolta a degli specialisti e adottando un alimentazione sana e allenandomi da un mese e mezzo tre volte a settimana, mattoncino dopo mattoncino sto riappropriandomi del mio corpo , salute fisica corrisponde a salute psichica: “mens sana in corpore sano” e il mantra più saggio che io conosca. Volersi bene e aver un buon rapporto con la propria mente e il proprio corpo, lavorando su noi stesse è fondamentale per essere più gioiose amorevoli e forse amare di più. Non so se il condividere le miei esperienze può essere d’aiuto ad alcune di voi. Ma sempre con verità mi apro a voi. Il video dei miei progressi fisici ovviamente non ha filtri e nulla altrimenti che testimonianza sarebbe. Quindi un po’ di ritenzione ci sta. Siamo umane e non donne create dall’ intelligenza artificiale ricordatelo sempre.