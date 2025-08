Clizia Incorvaia, bufera social: “Non sa fare altro”. Risposta puntuale

Mai come quest’anno, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sentivano il bisogno di una pausa. Così, hanno raggiunto i genitori dell’influencer per trascorrere qualche giorno in Sicilia, in compagnia. Sui social, l’ex gieffina non perde occasione per condividere foto e video e tra questi ha pubblicato un video girato sulla Scala dei Turchi, oggi patrimonio dell’Unesco e non accessibile al pubblico. Il filmato è diventato virale ed ha scatenato una bufera mediatica.

Clizia Incorvaia e la bufera social

Qualche giorno fa Clizia Incorvaia ha trascorso qualche ora alla Scala dei Turchi, mostrando tutto attraverso i social. Il video è stato immediatamente commentato e lei stessa è stata presa di mira dai follower che hanno chiesto come sia possibile essere lì, visto che è vietato andare.

Tuttavia, qualcuno ha esagerato con messaggi che fanno riflettere: “Non sa fare altro che essere nuda”, ha scritto un utente. Altri ancora hanno sottolineato che solo i favoriti possono accedervi, mentre i comuni mortali no. Insomma, il reel ha scatenato il web al quale, però, Clizia Incorvaia ha risposto prontamente.

La risposta di Clizia

Senza filtri, ma con educazione e rispetto, Clizia Incorvaia ha risposto ai follower che l’hanno accusata e offesa per non aver rispettato le regole. La moglie di Paolo Ciavarro ha spiegato che fin da bambina era solita passeggiare alla Scala dei Turchi. Soltanto negli ultimi anni, dopo che è diventata patrimonio dell’Unesco, si paga un ticket per accedervi. Non era sola: insieme a lei c’erano altre persone che hanno fatto la stessa cosa, seguendo le procedure in vigore.

Le vacanze in Sicilia

Nonostante questo episodio, Clizia si gode le belle giornate in compagnia del marito, dei figli e i suoi parenti più cari. Con lei, infatti, ci sono anche i suoi genitori, la sorella e il cognato Edoardo Tavassi che sono apparsi in diverse storie condivise su Instagram.

Anche i due, Edoardo e Micol, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e da quel momento hanno iniziato a frequentarsi per poi fidanzarsi.

Paolo Ciavarro si sta rilassando dopo un lungo periodo di dolore, anche se nei suoi occhi si legge il vuoto incolmabile lasciato dalla madre Eleonora. La vita continua, ma il suo ricordo è indelebile. Anche in quel di Sicilia, l’assenza dell’attrice si fa sentire e rendendo tutto più malinconico ma allo stesso tempo emozionante e intimo. Così la famiglia è riunita.