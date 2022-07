Clizia Incorvaia, Covid colpisce il figlio: sintomi non lievi, come sta

Clizia Incorvaia, con un post e delle Stories Instagram, ha reso noto che a essere stati colpiti dal Covid non sono stati soltanto lei stessa e il compagno Paolo Ciavarro, ma anche il piccolo Gabriele, il figlio che la coppia ha avuto lo scorso 19 febbraio. Per la famiglia sono stati giorni non facili, ha rivelato sempre l’influencer siciliana, in quanto il bebè ha accusato sintomi non lievi, tra cui febbre alta. Oggi ‘Gabry’ sta bene ed il peggio è passato. L’ex gieffina vip ha spiegato ai propri fan che ha preferito mantenere riserbo sulla questione in modo tale da non provocare allarmismo.

Clizia Incorvaia rivela che anche il piccolo Gabriele ha contratto il Covid

“Sono state giornate impegnative i “genitori capiranno”, anche il piccolo Gabri ha contratto il covid. Ma il peggio è passato!”. Così Clizia in un post su Instagram, a corredo di una serie di scatti in cui si è immortalata con il figlio e il fidanzato Ciavarro. Il sorriso sfoggiato dall’ex moglie di Francesco Sarcina è la prova più tranquillizzante sul fatto che lo spavento iniziale ha lasciato il posto a una situazione tranquilla.

Nelle Stories ha aggiunto altri dettagli, raccontando appunto che il piccino ha dovuto affrontare un febbrone. Immediato il supporto di alcune colleghe e amiche della Incorvaia. A farsi sentire con messaggi di supporto sono state Francesca Sofia Novello, Giada De Blank, Guendalina Canessa, Clarissa Marchese e l’amica del cuore Lola Ponce.

Clizia non ha dichiarato di essersi negativizzata. Dunque è probabile che al momento sia lei, sia il compagno, sia Gabriele siano ancora positivi. Quel che più conta è però che tutti stanno bene ed il peggio è alle spalle. Non chiaro se sia stata contagiata anche Nina, la figlia avuta dall’influencer e il cantante Francesco Sarcina.

La bambina, nata nel 2015, a differenza di Gabriele appare molto meno sui profili social della madre. Motivo? Clizia, in una recente intervista, ha spiegato che il padre di Nina non ha piacere che la figlia sia esposta sulle piattaforme web. Ecco perché Gabriele finisce spesso nei quadretti Instagram della mamma, mentre Nina il più delle volte risulta assente.