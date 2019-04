Clizia Fornasier libro: trama de È il suono delle onde che resta

Clizia Fornasier debutta come scrittrice e pubblica il romanzo “È il suono delle onde che resta”

Clizia Fornasier, volto noto del piccolo e del grande schermo, debutta come scrittrice con il libro È il suono delle onde che restano. La giovane attrice del film Notte prima degli esami e di molte fiction di successo, approda in libreria con il suo primo romanzo, pubblicato agli inizi di aprile 2019 ed edito da Harper Collins Italia. Una storia delicata e struggente che racconta di come la felicità arriva quando meno te l’aspetti. Protagonista del libro è Caterina, signora che ha scelto di vivere in completa solitudine su in’isola, nella sua casa arroccata sulla scogliera per dedicarsi esclusivamente all’arte. La donna ha scelto allontanarsi dal resto del mondo, fino a quando irrompe nella sua vita una bambina, Adele, e tutto cambia.

Clizia Fornasier, È il suono delle onde che resta: trama del libro

Caterina è una vecchia artista che ha scelto di vivere da sola. Non vuole prendersi cura di niente e di nessuno, nemmeno di un gatto, e per questo vive reclusa nella sua casa arroccata su uno scoglio, circondata solo dal mare. È lì che dà vita alle sue opere d’arte. È la notte di Natale e mentre tutti festeggiano, Caterina sta per andare a letto quando ad un certo punto sente un rumore di vetri che si infrangono. Nel suo salotto trova una bambina, tutta bagnata e svenuta. L’emozione di quell’inaspettato contatto umano è fortissima e così la donna riesce solo a coprirla con una coperta, sperando che la notte le sia clemente. La mattina dopo la bambina si è svegliata, ma non ricorda nulla della sua vita precedente, solo qualcosa del padre che cerca disperatamente. Inizia così per entrambe un’avventura che le porta fino agli angoli più remoti della terra e che cambierà irrimediabilmente le loro esistenze e i loro cuori.

Clizia Fornasier spiega come è nata l’idea del suo primo romanzo

Clizia Fornasier, compagna di Attilio Fontana che ha recitato in Un Medico in famiglia e partecipato come concorrente a Tale e Quale show nel 2013, intervistata dal blog letterario librichepassione.it ha svelato come è nato il suo primo romanzo, raccontando che l’idea della storia di Caterina non è giunta per caso: “In un momento particolare della mia vita mi sono chiesta se alcune scelte che avevo compiuto fossero le scelte giuste. Ho immaginato lo sliding doors della mia vita, ci ho messo dentro un dolore grande della mia vita che non trovava pace e così è comparsa una donna, Caterina, la mia protagonista. Un’amica che con me ha fatto un patto. Abbiamo condiviso una sofferenza e abbiamo cercato di guarirla“, spiega.