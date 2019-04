Clizia Fornasier e Attilio Fontana: perché i figli si chiamano Blu e Mercuzio

Perché Clizia Fornasier e Attilio Fontana hanno scelto di chiamare il secondo figlio Mercuzio

Clizia Fornasier e Attilio Fontana sono dei genitori originali. La coppia, che si è conosciuta e innamorata grazie a Tale e Quale Show di Carlo Conti, ha chiamato i due figli con nomi davvero stravaganti: il primo Blu mentre il secondo Mercuzio. Due nomi che sono stati scelti da entrambi: Clizia e Attilio sono molto legati e complici e condividono tutto. La scelta del primogenito arrivato nel 2016 è legata alla sintesi della parola blu. Come spiegato tempo fa in un’intervista rilasciata a Gente, il nome Blu è la sintesi di un mare di emozioni figlie del lungo rapporto epistolare fatto di messaggini che Clizia e Attilio si sono scambiati per un lungo periodo prima di fidanzarsi ufficialmente. Come chiarito dalla Fornasier, nel nome Blu c’è la profondità dell’universo ed è il colore del mantello della Vergine Maria, un simbolo sacro caro ai due artisti.

Attilio Fontana e la scelta del secondo nome Mercuzio

La scelta di Mercuzio per il secondogenito arrivato nel 2019 è dipesa invece dalla passione che Attilio Fontana e Clizia Fornasier hanno da sempre per la celebre opera di Romeo & Giulietta di William Shakespeare. Come ricorderete Mercuzio è infatti uno degli amici più cari di Romeo nonché di tutta la famiglia Montecchi. “Siamo entrambi abbastanza folli. Mercuzio è un nome che contiene un po’ di tormento e ci piaceva soprattutto il monologo del personaggio in Romeo e Giulietta. Un monologo che esprime appieno la libertà dell’artista. Abbiamo provato a cercare altri nomi nel libro dei nomi ma alla fine ha vinto Mercuzio, il nostro principe”, ha detto Attilio a Verissimo.

Attilio Fontana e Clizia Fornasier: una splendida famiglia

“Sia Blu sia Mercuzio sono nomi che si sposano bene con la personalità dei nostri figli”, ha aggiunto Clizia Fornasier, che oltre a lavorare come attrice e cantante è anche una scrittrice. Ha infatti pubblicato il suo primo romanzo dal titolo È il suono delle onde che resta.