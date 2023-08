Clizia e Paolo “si sono lasciati?” Perché se ne parla a sproposito

Aria di crisi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Da diversi giorni, i fan della coppia si sono allarmati dopo alcuni movimento social sospetti della coppia. L’influencer, solitamente molto attiva sui social, era sparita. Allo stesso tempo lui avrebbe smesso di mostrarla sul suo profilo Instagram. Un atteggiamento che ha fatto storcere il naso a diversi utenti, dato che il volto di Forum era solito condividere diversi contenuti della compagna. A destare ancora più preoccupazione è stata una segnalazione arrivata all’esperto di gossip Amedeo Venza. L’influencer, infatti, aveva pubblicato una storia in cui si leggeva un utente sostenere che i due si fossero lasciati.

Tuttavia, poco dopo, è subito arrivata la segnalazione di un altro utente, che ha invece affermato che non ci sarebbe nessuna crisi in corso tra Clizia e Paolo, dato che la coppia sarebbe addirittura in vacanza insieme. Dunque, cosa sta succedendo tra la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip? Ebbene, a togliere ogni dubbio è stata la stessa Incorvaia. L’ex di Francesco Sarcina ha pubblicato poco fa un post sul suo profilo Instagram insieme a Paolo Ciavarro, mettendo a tacere tutti i rumors.

Nelle foto condivise sui social, i due si trovano insieme su una barca, godendosi dei giorni di vacanza in Croazia. Come descrizione del post, Clizia ha poi scritto: “Sei la mia scelta, ti amo”, mostrando quanto i due siano ancora totalmente innamorati e complici. Insomma, nessuna crisi in corso i due ex vipponi, che fanno ormai coppia fissa da più di 3 anni. Il loro allontanamento dai social, probabilmente, era dovuto semplicemente a questa vacanza, durante la quale starebbero cercando di rilassarsi il più possibile, staccandosi dalla quotidianità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Infine, procede a gonfie vele la storia tra i ‘Ciavarrini‘, come sono stati rinominati dai fan. La coppia, dopo aver iniziato una relazione nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2020, non si sono più separati. Dopo due anni insieme, sono diventati genitori del piccolo Gabriele, nato il 19 febbraio del 2022. A questo punto, molti si chiedono quando i due ex gieffini convoleranno a nozze. Anche se, secondo le indiscrezioni, la fatidica proposta potrebbe arrivare molto presto. Chissà…