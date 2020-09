Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono raccontati in coppia per la prima volta in tv. L’influencer siciliana e il conduttore sono stati ospiti a Verissimo, durante la puntata in onda sabato 26 settembre, ripercorrendo le tappe del loro amore nato in modo piuttosto rocambolesco. Come è noto i due hanno allacciato una relazione al Grande Fratello Vip 4: tutto andava a gonfie vele all’interno della Casa più spiata d’Italia poi la battuta d’arresto, con l’arrivo della squalifica di Clizia (per via di alcune frasi fuori luogo su Tommaso Buscetta). Nonostante ciò i due giovani hanno resistito contro il tempo e pure contro la quarantena. Una volta uscito dal reality infatti Ciavarro non ha potuto subito raggiungere la Incorvaia in quanto c’era in vigore il lockdown. Nessun problema, da maggio in poi la coppia ha recuperato il tempo perduto…

Verissimo, Paolo Ciavarro e Clizia: prima intervista di coppia in tv

“Mamma è entusiasta, sinceramente il rapporto tra lei e Clizia è andato al di là delle mie aspettative”, confessa Paolo, spiegando che Eleonora Giorgi e la sua fidanzata hanno stretto una forte amicizia. E papa Massimo? Come vede la sua storia? “Sei felice? Se lo sei io sono contento per te”, ha dichiarato il giovane riportando le parole del genitore e ribadendo che il padre, rispetto alla Giorgi, è molto più riservato e contenuto nelle sue esternazioni. “Non che questo voglia dire che non gliene importi, ha solo un modo differente di esprimersi”, aggiunge Paolo che è il ritratto della felicità. Così come lo è Clizia: “Lui mi ha completamente stravolto la vita, mi stavo ancora leccando le ferite e poi…”. La siciliana passa a parlare del suo ex Sarcina, con il quale ha vissuto un burrascoso naufragio matrimoniale. Oggi, però, vede quel periodo in modo differente…

Clizia: la fine del matrimonio con Sarcina non fa più male

Clizia narra che oggi, circa il matrimonio andato in frantumi con Sarcina, ha una visione diversa rispetto a quella di mesi fa. “Vedo la situazione con più lucidità – racconta -. Inoltre c’è anche tenerezza per il bello che c’è stato, soprattutto per la cosa più bella, nostra figlia Nina”. Insomma, con il cantante pare che sia arrivato il momento, almeno mediaticamente, di seppellire l’ascia di guerra. Oggi la Incorvia sorride assieme a Paolo. Nello studio di Verissimo i due si sono scambiati anche delle parole al miele. Entrambi hanno dichiarato di essere sicuri di aver trovato la persona della propria vita. Non resta che attendere i prossimi passi… Chissà, magari dei fiori d’arancio oppure una cicogna in volo.