“Clizia e Paolo, matrimonio e Battesimo figlio insieme: dove e quando”

Novità in vista per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo Tv, la coppia starebbe organizzando un grande evento. Una giornata memorabile dove battezzare il piccolo Gabriele, il figlio nato lo scorso inverno, e convolare a nozze. Del resto gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip non hanno mai nascosto la voglia di diventare marito e moglie e pare che finalmente sia giunto il momento…

Clizia Incorvaia in una recente intervista ha assicurato che molto probabilmente il Battesimo di Gabriele si terrà il prossimo settembre. L’influencer ed esperta di moda vuole organizzare l’evento sull’isola di Lampedusa, la sua location del cuore che spesso ha fatto da cornice a momenti molto intimi e romantici con il Paolo Ciavarro. Secondo i gossip qui si dovrebbe tenere anche il matrimonio dei due, più uniti che mai.

Il Battesimo, come sussurrano i beninformati, potrebbe riservare una sorpresa agli invitati. Potrebbe non essere una cerimonia singola: in riva al mare, come nei film romantici, Clizia e Paolo sarebbero propensi a scambiarsi promesse d’amore. eterno. Il tutto davanti a Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che hanno subito instaurato un ottimo rapporto con la Incorvaia.

Per ora i diretti interessati preferiscono tenere la bocca ben cucita: nessuna conferma ma neppure nessuna smentita. La coppia è però in questi giorni in vacanza in Sicilia: oltre a rilassarsi è forse alle prese con i preparativi del duplice evento? Lo scopriremo solo vivendo…

Il futuro di Clizia e Paolo in tv

Matrimonio a parte, Paolo Ciavarro sarà di nuovo protagonista nella prossima stagione televisiva di Mediaset. Il giovane conduttore è stato confermato a Forum di Barbara Palombelli. Nessun progetto sul piccolo schermo per Clizia Incorvaia, che ha all’attivo solo due esperienze: prima a Pechino Express, poi al Grande Fratello Vip.

La 41enne preferisce impegnarsi nella sua attività da influencer. In futuro, però, non è escluso un docu-reality sulle nozze di Paolo e Clizia, come accaduto di recente a Marco Fantini e Beatrice Valli di Uomini e Donne.

Per Clizia Incorvaia sarebbe il secondo matrimonio: dal 2015 al 2019 è stata sposata con Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni. Da questa unione è nata la piccola Nina, che oggi ha sette anni.