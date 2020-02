Clizia e Paolo, Licia Nunez fa da ponte: confessioni riportate all’influncer

Clizia e Paolo, Licia Nunez fa da ponte: l’attrice in versione ‘messaggera’ raccoglie le confidenze di Ciavarro e le riporta all’influencer. “Le parole che non ti ho detto…”

Continua a tenere banco il legame nato all’interno del Grande Fratello Vip tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Per ora si parla di amicizia e intesa, ma in molti credono che presto l’affetto amichevole si possa tradurre in qualcosa di più importante. Oggi, a dare una mano all’eventuale ‘unione’, è stata Licia Nunez che ha fatto da ponte tra l’ex di Sarcina e il giovane, raccogliendo le confidenze di entrambi e trovando sia da una parte sia dall’altra ‘terreno fertile’. Ricordiamo, che da pochi giorni è emerso che Clizia, fuori dalla Casa, ha un ‘lui’, con il quale ha iniziato una frequentazione poco prima di cominciare l’avventura nel reality di Canale 5.

Licia messaggera al ‘servizio’ di Paolo e Clizia

Licia, la ‘messaggera’. Nel pomeriggio, la Nunez, dopo aver parlato a lungo con Paolo, è poi andata a trovare Clizia in camera da letto. “Si è aperto molto con me, mi piacciono i suoi modi e credo alla sua sincerità”, ha raccontato l’attrice all’influencer che ha ascoltato attentamente, chiedendo: “Ti ha detto qualcosa della mia frequentazione? Secondo me si è frenato molto”. A questo punto Licia si è lanciata in una riflessione profonda: “Sai, io non sono coinvolta come te, quindi sono riuscita a parlarci in modo tranquillo e disinteressato, è come nel film – Le parole che non ti ho detto… Parlava della difficoltà del genere umano di aprirsi e palesare la propria parte interiore e di come invece riesca ad aprirsi con chi non esplora la tua anima, diventa tutto più semplice…”

“È un paradosso ma è così, anche questo fa parte dell’amore romantico”

“Io gli ho fatto le domande per te e lui mi ha dato delle risposte importanti”, ha proseguito Licia, “Forse sapendo che te le avrei raccontate. Ci sono le persone che si aprono più facilmente con una persona esterna piuttosto che con la diretta interessata”. Clizia ha ascoltato con parecchio interesse, chiosando: “È un paradosso ma è così, anche questo fa parte dell’amore romantico”. Riuscirà Licia a far sbocciare la coppia?