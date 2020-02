Clizia e Paolo a un bivio: “C’è una persona, dovevo dirtelo”, lui reagisce così

Gf Vip, Clizia Incorvaia divisa tra la persona che ha fuori e Paolo Ciavarro nella Casa: le ultime news

Come procede la relazione tra Clizia e Paolo al Gf Vip? La coppia nascerà o non nascerà? I fan sperano ancora di vedere nascere l’amore e anche nella Casa molti fanno il tifo per loro due. Paolo Ciavarro non nasconde di essere coinvolto dalla coinquilina, ma è lei invece a essere in crisi. Dopo una clip andata in onda nella puntata di venerdì sera, Clizia ha iniziato a pensare all’uomo che ha lasciato fuori e che ha frequentato per un mese prima di essere rinchiusa nella Casa. Non vuole che passi un messaggio sbagliato sul suo rapporto con Paolo, ma già sabato sera si è riavvicinata a lui e ha aspettato il momento giusto per confessare a Ciavarro di avere una relazione fuori. Anzi, una conoscenza per meglio dire.

Clizia confusa al Gf Vip: “Sono a un bivio”, le parole su Paolo

In confessionale, Paolo ha ammesso: “Con Clizia mi sono sempre trovato bene, è ovvio questo. Adesso un po’ di più”. Clizia invece ha parlato della persona che ha lasciato fuori: “Stavo frequentando una persona da un mese. Questa esperienza era un modo per capire se mi mancava. Dato che sono una persona super corretta sto riflettendo sull’importanza reale, effettiva, sentimentale di questa persona”. L’influencer ha spiegato di aver detto di essere single per evitare di parlare di lui e di tirarlo in ballo, ma il feeling trovato con Ciavarro la sta costringendo ad affrontare di petto la situazione. “In realtà c’è un’affinità con Paolo che si vede, è tangibile. Mi trovo di fronte a un bivio”, ha ammesso Clizia.

Paolo e Clizia news dal Gf Vip, Ciavarro pensieroso: “Vediamo cosa fare”

Clizia ha poi raccontato a Paolo di avere una frequentazione in atto: “Sono uscita con un mese con una persona, lo stavo frequentando. Te lo dovevo dire. Non te lo aspettavi?”. Lui non se lo aspettava, oltre a non esserne minimamente a conoscenza. Dopo aver appreso la verità, Paolo in confessionale ha commentato così la confusione di Clizia: “Me l’ha detto perché si vede che qualcosa le ho smosso. Forse ha qualche senso di colpa? Io fossi questa persona non sarei molto contento. Lei ha lasciato la porta aperta a metà, mo vediamo cosa faccio io”.