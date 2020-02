Gf Vip, Clizia ha un altro fuori e frena con Paolo: “Si sono fatti film”

Grande Fratello Vip, la confessione di Clizia Incorvaia: con Paolo Ciavarro è solo amicizia?

Clizia Incorvaia non ha preso benissimo la clip andata in onda ieri sera al Gf Vip 4 su lei e Paolo Ciavarro. Sebbene sin dai primi giorni sia partita la ship da parte del pubblico, pare che la coppia al momento non sia destinata a formarsi. Tutto è possibile, l’amore può nascere da un momento all’altro e cogliere di sorpresa la stessa Clizia: questo è chiaro. Ora come ora però Clizia pare veda Paolo solo come un amico, seppure in settimana abbia detto che Paolo le piace come ragazzo. Tempo al tempo, dicono i fan, ma lei nella notte ha raccontato a Licia Nunez di non aver gradito molto come è stato presentato al pubblico il suo rapporto con Ciavarro, anche perché ha una persona fuori. Non è la prima volta comunque che parla di questo misterioso uomo, con cui ha iniziato una conoscenza un mese prima di entrare nella Casa.

Clizia Incorvaia è già fidanzata? La clip con Paolo la preoccupa: “Presi alla sprovvista”

Confidandosi con Licia, Clizia ha detto: “Adesso parlerò di questa cosa anche con Paolo. Siamo stati presi un po’ alla sprovvista, è come se tipo vedessimo l’album di nozze non consumate. Noi ci stiamo conoscendo, è come se mi avessero già mostrato il mio album di nozze… Ci sono delle affinità”. La Nunez ha invitato l’amica a riflettere bene sulla cosa, perché seppure lei interpreti il rapporto con Paolo come un’amicizia è passato tutt’altro messaggio. Queste le parole dell’attrice: “Se tu ritieni che sia il caso chiarire questa cosa in virtù di una persona che conosci da un mese, e che magari vi siete lasciati dicendo faccio il mio percorso, aspettami o non aspettami. Il messaggio che è arrivato qui è di due persone che si stanno conoscendo, che si piacciono e come dice Alfonso l’amore potrebbe nascere”. Clizia ha replicato: “Però noi non è che ci siamo baciati, non abbiamo fatto niente”.

Clizia e Paolo Gf Vip, lei mette un freno: “Fuori si sono fatti i film”

Licia le ha detto che nonostante non ci siano stati baci, a Casa è arrivato comunque il messaggio di due persone che si stanno conoscendo e tra cui c’è una simpatia. Clizia non sembra intenzionata a parlare dell’uomo che la aspetterebbe fuori: “Io sono me stessa però non voglio dare sempre giustificazioni a tutti del mio essere e del mio privato. Non è detto che io debba vomitare tutte le mie sfumature”. Infine, ha anche spento l’entusiasmo del pubblico: “Adesso intanto voglio ironizzare con Paolo di questa cosa, magari la pensa anche lui in maniera ironica. Magari anche lui pensa che sia un’amicizia e fuori si sono fatti i film”.