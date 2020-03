Clizia e Paolo, una frase allarma i fan: la Incorvaia rassicura tutti

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: una foto allarma i fan, l’ex gieffina rassicura tutti

La storia d’amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nata al Grande Fratello Vip, ha davvero conquistato i telespettatori. Sono davvero tanti i fan che in poco tempo hanno imparato ad apprezzare il rapporto tra i due, attualmente separati. Ma una foto condivisa dall’influencer in queste ore ha portato i fan ad allarmarsi. Scendendo nel dettaglio, il tutto accade quando la Incorvaia pubblica su Instagram un libro che sta leggendo, dal titolo Una principessa che credeva nelle favole. Scritto dalla psicoterapeuta Marcia Grad Powers, il volume spiega come una donna può liberarsi del proprio principe azzurro. Questo dettaglio ha portato i fan a iniziare a ipotizzare la scelta di Clizia di allontanarsi di Paolo. Ed ecco che la stessa Incorvaia, dopo aver ricevuto vari messaggi da parte del pubblico che la segue, decide di rassicurare tutti. Infatti, l’ex gieffina non ha alcuna intenzione di liberarsi del suo principe, anzi. In questi giorni Clizia si è spesso lasciata andare a romantiche dediche per Paolo. Dunque, non bisogna temere, in quanto la Incorvaia sta continuando ad aspettare il suo Ciavarro!

Clizia e Paolo, nessuna crisi tra loro: la Incorvaia non ha alcuna intenzione di liberarsi di Ciavarro

“Come liberarsi del proprio principe azzurro”, questa è la frase, scritta sulla copertina del libro condiviso da Clizia, che ha allarmato i fan. Questa mattina, la Incorvaia sceglie di condividere con il pubblico femminile questo volume, ma non vuole assolutamente fare alcuna allusione alla sua storia d’amore con Paolo. Lei stessa confessa: “Ragazze non vi spaventate, io non voglio liberarmi del mio principe, ma del principe azzurro che c’è dentro di noi”. Clizia spiega ai suoi fan che sta leggendo questo libro, scritto da una psicoterapeuta e consigliato da una sua amica psicologa, poiché la sta aiutando molto. La Incorvaia ci tiene a consigliarlo a tutte le donne che la seguono, in quanto “insegna a diventare delle principesse guerriere”. Dunque, nessun riferimento alla sua storia d’amore con Paolo.

Clizia e Paolo, fan allarmati: la coppia del Grande Fratello Vip continua ad appassionare il pubblico

Continua ad appassionare il pubblico la storia d’amore di Clizia e Paolo. E mentre lui dalla Casa invia messaggi d’amore, oggi la Incorvaia si ritrova a dover dare delle spiegazioni ai fan allarmati. “Non spaventatevi per piacere, non ci sono allusioni. Il mio principe io me lo tengo stretto”, dichiara Clizia, super innamorata del suo Paolo!