Clizia: “Cosa dovrà fare Paolo dopo il GF”, poi duro attacco agli altri gieffini

Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro dovrà fare il primo passo dopo il Grande Fratello Vip: intanto l’ex gieffina si scaglia contro gli altri gieffini

Clizia Incorvaia, in diretta su Instagram con Chi, si lascia andare a un’intervista social e, ovviamente, non può non parlare del suo Paolo Ciavarro. Tra qualche giorno, il Grande Fratello Vip arriverà a una conclusione e i concorrenti rimasti dovranno fare i conti con la realtà. Il nostro Paese, dalla loro entrata nella Casa, è cambiato, a causa della diffusione del Coronavirus. Le restrizioni imposte dal governo, per il bene degli italiani, purtroppo, non permetteranno a Paolo e Clizia di vedersi subito. Ciavarro potrà tornare a casa e riabbracciare sua madre, Eleonora Giorgi, ma dovrà attendere prima di poter ritrovare l’ex gieffina. Come rivela la stessa Incorvaia oggi: hanno atteso due mesi, potranno dunque attendere qualche altra settimana prima di rivedersi. Nel frattempo, avranno modo di potersi tenere in contatto telefonico, sebbene Paolo non abbia ancora il suo numero di cellulare! Dovrà essere proprio Ciavarro a fare il primo passo con Clizia quando uscirà dalla porta rossa!

Clizia Incorvaia, il grande amore nato con Paolo: l’ex gieffina non risparmia nessuno dei concorrenti rimasti nella Casa

Ma come farà Paolo a contattare Clizia? “Mi chiamerà lui, dovrà chiamare lui. Adesso toccherà a lui chiamarmi. Aspetto una sua telefonata, il numero di telefono lo deve trovare“. Questo è ciò che Ciavarro dovrà fare per ritrovare la sua Incorvaia. “Per noi è nata una cosa molto importante. Ogni giorno ho comunicato con lui e lui ha comunicato con me. Lui poi troverà tutto quello che io ho condiviso su Instagram. Sembriamo Renzo e Lucia, adesso noi siamo la loro versione 2.0 con il virus di mezzo. L’amore trionfa e a tutto si troverà una soluzione”, dichiara Clizia, che spende delle bellissime parole su Eleonora Giorgi. L’ex gieffina è, infatti, in contatto con l’attrice. Nel frattempo, la Incorvaia spera che questa situazione possa presto risolversi. Ed ecco che l’influencer riserva ai concorrenti rimasti nella Casa un duro attacco. Anche a Paola Di Benedetto, con cui sembrava esserci un rapporto sereno.

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia tifa ovviamente per Paolo Ciavarro: “L’unico priva di maschera”

“Paolo deve vincere? Assolutamente sì, ma non perché sia il mio uomo. È l’unica persona priva di maschera lì dentro. Sono tutti giocatori, hanno fatto tutti altri reality. Oggi c’è un tripudio di tronisti, tatuati, gente che sbaglia i congiuntivi. Ci vuole un ragazzo come Paolo. La tv è piena di personaggi trash”, continua Clizia nel corso della diretta. Non riserva parole carine ai concorrenti rimasti in gioco all’interno del Grande Fratello Vip. “Gli altri che sono rimasti non sono i personaggi che dovevano rimanere fino alla fine”, dichiara la Incorvaia. Sembra proprio che l’ex gieffina non abbia per nulla apprezzato la scelta del pubblico di far restare ancora in gioco Sossio, Paola, Aristide, Antonella, Patrick e Denver. Ricordiamo che i primi tre sono già finalisti insieme a Paolo. E mentre ieri Teresanna anticipava che durante la finale ogni concorrente sarà presente con dei collegamenti, Clizia non sa ancora se potrà fare una sorpresa a Ciavarro.