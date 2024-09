Clerici attaccata da un hater: motivo assurdo e risposta impeccabile

Antonella Clerici è sicuramente tra le conduttrici più amate della televisione italiana. Capace di tenere incollati allo schermo grandi e piccini, rappresenta ormai un pilastro della Rai. Probabilmente però, non tutti sanno che la presentatrice ha dato il via alla sua carriera occupandosi di temi decisamente diversi da quelli che, attualmente, rappresentano la sua “confort zone“. Beh, di certo, a non saperlo era l’utente di X che l’ha attaccata sotto il suo ultimo post. Così, “Antonellina”, non le ha mandate a dire e lo ha subito messo a tacere con una risposta a dir poco perfetta.

Manca sempre meno al ritorno in tv di E’ Sempre Mezzogiorno. Il programma che ha riportato la Clerici nel mattino di Rai Uno ripartirà il prossimo 9 settembre. Nel frattempo poi, si lavora anche alla nuova edizione di The Voice Kids, di cui continuano a trapelare i dettagli.

Insomma, così come da qualche stagione a questa parte, possiamo dire che Antonella è davvero impegnata, a lavoro su tutti i suoi progetti. Incredibilmente però, la conduttrice trova sempre tempo per interagire con il suo pubblico attraverso i social network.

La Clerici è infatti molto attiva sul web, soprattutto su Instagram e X, dove attraverso i suoi account, lo sappiamo, condivide anche particolari intimi della sua quotidianità. Oltre a raccontare la sua vita però, “Antonellina” commenta anche le sue passioni.

Tra queste, c’è sicuramente lo sport. Un ambito che conosce bene e che ama ancor di più, dato che è stato il suo pane quotidiano durante i primi anni di carriera. Così, in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Monza, la presentatrice ha ricondiviso una foto del pilota Ferrari Charles Leclerc, commentando felice la sua vittoria.

Il commento dell’hater e la risposta di Antonella Clerici

Come potrete immaginare, non è la prima volta che Antonella regala al pubblico tweets del genere, considerando appunto che è un’appassionata ed esperta di sport. A quanto pare però, qualcuno è stanco dei post che la conduttrice dedica a tale argomento. Proprio per questo, un utente ha commentato con tono critico il tweet in questione chiedendo “Ma su tutti gli sport devi fare un tweet?“.

Chiaramente, la situazione appare totalmente assurda, visto che, in generale, ognuno è libero di trattare i temi che vuole sul proprio account. Così surreale il tutto, da spingere la stessa “Antonellina” a rispondere all’hater.

In poche semplici parole la Clerici mette a tacere l’utente, regalando un commento iconico in cui fa riferimento proprio al suo passato da giornalista sportiva.

Insomma, con i termini giusti – ma con ironia – Antonella Clerici ha saputo rispondere in modo impeccabile e, chiaramente il tweet non ha lasciato indifferente il web, che si è subito schierato con la conduttrice, elogiandola.

Il post ha generato centinaia di interazioni, quasi tutte positive. Ad esempio, sono numerosi i commenti di chi la definisce “regina“, e di chi la applaude per le sue parole, ma non solo. C’è anche chi, a differenza dell’hater, non dimentica la sua esperienza da giornalista sportiva e coglie l’occasione per complimentarsi con lei: