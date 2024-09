The Voice Kids, rivelata la giuria della nuova stagione: i nomi

Confermatissimo anche per questo inverno The Voice Kids, che tornerà ad allietare il pubblico di Rai Uno a partire dal prossimo 15 settembre. Saldamente al timone della trasmissione Antonella Clerici. E la giuria? C’è qualche novità in vista oppure tutti confermati? A dare aggiornamenti sulla questione è stato Dagospia dopo che negli ultimi giorni qualche voce ha sussurrato di presunti cambiamenti. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha invece reso noto, previa consultazione di fonti Rai e Fremantle (società di produzione che confeziona il talent show), che i giurati dello scorso anno dovrebbero essere confermati in blocco. Dunque sulle poltrone giudicanti, salvo colpi di scena e imprevisti dell’ultima ora, si siederanno ancora Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa.

La Clerici e il suo gruppo di autori avrebbero quindi deciso di proseguire nel solco del celebre motto “squadra che vince non si cambia”. D’altra parte il trio formato da Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè funziona fin dalla prima edizione che è una meraviglia. Arisa, che lo scorso anno è subentrata ai Ricchi e Poveri, si è ben amalgamata con il resto del gruppo. Modificare qualcosa sarebbe un rischio. Per questo non si sarebbe voluto toccare alcunché.

Dopo The Voice Kids, ‘Antonellina’ tornerà alla guida anche di The Voice Senior e The Voice Geneation. Gli ascolti delle ultime edizioni sono stati confortanti, scontato che la Rai abbia deciso quindi di riproporre le tre trasmissioni. Per la Clerici sarà un’altra stagione ricca di impegni, visto che tornerà anche alla guida di È sempre mezzogiorno, cooking show di Rai Uno trasmesso dal lunedì al venerdì.

Antonella Clerici ristabilita dopo l’operazione

La conduttrice di Legnano, quest’estate, ha avuto dei problemi di salute importanti. Si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico d’urgenza in cui le sono state rimosse le ovaie. L’operazione è stata effettuata dopo che ad un controllo di routine i test hanno dato esiti preoccupanti. Oggi si è ristabilita, si è rimessa in forze ed è pronta ad affrontare i svariati impegni professionali che l’attendono.